Entraron a buscar un arma y se encontraron con algo que no esperaban

El objetivo era encontrar un arma, pero el procedimiento dejó al descubierto algo que nadie preveía.

El episodio reavivó el debate sobre los abordajes de crisis de salud mental.

Un allanamiento en Cipolletti que tenía como objetivo encontrar un arma de fuego terminó revelando un escenario mucho más complejo .

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Río Neuquén , en el marco de una causa por lesiones y amenazas con armas. Si bien el arma buscada no fue hallada , el resultado fue igualmente contundente .

Durante la requisa, efectivos de la Comisaría 45 encontraron municiones de distintos calibres (9 milímetros, 38 y 22) además de un cargador con proyectiles listos para su uso.

También se secuestró una vaina servida, un elemento que será peritado para determinar si está vinculada a un disparo reciente.

Celulares bajo la lupa

En el lugar se incautaron dos teléfonos celulares que ahora serán sometidos a análisis. Los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles vínculos con el hecho violento que originó el allanamiento.

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El hallazgo que abrió otra investigación

Pero el dato más relevante apareció dentro de una mochila: más de 313 gramos de marihuana junto a una balanza de precisión con restos positivos de cocaína.

Este descubrimiento encendió las alertas y dio lugar a una nueva línea investigativa.

Sospecha de comercialización

A partir del hallazgo, intervino la División Toxicomanía, que confirmó la sustancia mediante test orientativos.

La cantidad de droga y la presencia de elementos de fraccionamiento refuerzan la hipótesis de que en el lugar podría desarrollarse actividad vinculada a la venta, más allá del consumo personal.

desbaratan un kiosco narco con un hallazgo inesperado

Un nuevo operativo contra el narcomenudeo sacudió a Cipolletti en las últimas horas. Tras una investigación que se extendió durante semanas, la Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas que operaba en un barrio de la ciudad.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén, en el marco de una causa iniciada en febrero de 2026.

A partir de distintas tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar un domicilio que era utilizado como centro de comercialización de estupefacientes.

El allanamiento se concretó en una vivienda del barrio Anai Mapu, donde finalmente se confirmó la actividad ilegal que venía siendo seguida de cerca por las autoridades. El movimiento en la zona y las sospechas acumuladas fueron claves para avanzar con la orden judicial.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron más de 460 gramos de clorhidrato de cocaína, tanto en dosis fraccionadas listas para la venta como en trozos compactos.

Además, incautaron una balanza de precisión, más de un millón de pesos en efectivo y un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.