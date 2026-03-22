Golpe a la droga en Cipolletti: desbaratan un kiosco narco con un hallazgo inesperado

Tras meses de investigación, allanaron una vivienda en Cipolletti y secuestraron droga, dinero y elementos clave. Un hombre quedó bajo la lupa.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina en el barrio Anai Mapu. Foto: Gentileza.

Un nuevo operativo contra el narcomenudeo sacudió a Cipolletti en las últimas horas. Tras una investigación que se extendió durante semanas, la Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas que operaba en un barrio de la ciudad.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén, en el marco de una causa iniciada en febrero de 2026 .

A partir de distintas tareas de inteligencia , los investigadores lograron identificar un domicilio que era utilizado como centro de comercialización de estupefacientes .

El barrio bajo la lupa

El allanamiento se concretó en una vivienda del barrio Anai Mapu, donde finalmente se confirmó la actividad ilegal que venía siendo seguida de cerca por las autoridades. El movimiento en la zona y las sospechas acumuladas fueron claves para avanzar con la orden judicial.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron más de 460 gramos de clorhidrato de cocaína, tanto en dosis fraccionadas listas para la venta como en trozos compactos.

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Además, incautaron una balanza de precisión, más de un millón de pesos en efectivo y un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.

Un sospechoso identificado

En el lugar fue identificado un hombre mayor de edad, quien quedó supeditado a la causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de General Roca.

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Un nuevo golpe al delito en el Alto Valle

Desde la fuerza destacaron que el operativo representa un avance en la lucha contra el narcomenudeo en la región del Alto Valle. También remarcaron el compromiso de continuar con este tipo de procedimientos para prevenir el delito y reforzar la seguridad en la zona.

Otro operativo en el Anai Mapu

Dos hombres y una mujer resultaron imputados acusados de integrar una organización narco dedicada a la producción y comercialización de marihuana. La maniobra ilegal quedó al descubierto durante los allanamientos realizados días atrás por efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal de Cipolletti en viviendas de los barrios Anai Mapu y 2 de Agosto, situado al lado.

Los operativos se llevaron a cabo como resultado de una investigación que iniciaron a fines del año pasado, tras recibir datos que indicaban que en un domicilio del sector se comercializaban drogas.

Como resultado de los procedimientos, secuestraron marihuana fraccionada para su comercialización, destacándose una cantidad significativa de cogollos y dinero en efectivo en cantidades no precisadas, más una balanza de precisión y teléfonos celulares, detalla el parte policial.