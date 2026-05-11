El 0800-DROGAS sigue mostrando efectividad: otros kioscos narco desarticulados en el Alto Valle

Otro llamado anónimo permitió a la policía rionegrina secuestrar marihuana y cocaína en dos viviendas de General Roca. Tres imputados por la presunta venta de drogas.

El operativo policial realizado en dos viviendas del barrio Chacramonte permitió el secuestro de drogas.

La Policía rionegrina, por orden de la Justicia Federal, allanó dos viviendas en el barrio Chacramonte , ubicado en la zona rural de General Roca, donde secuestraron marihuana y cocaína, dinero y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización. Tres personas quedaron imputadas por la supuesta infracción a la Ley 23737, que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes.

El operativo lo realizó el personal del área de Toxicomanía de la fuerza provincial, como resultado de una investigación que se desarrolló durante dos meses, y que se inició tras un llamado anónimo recibida al 0800-DROGAS , la línea telefónica gratuita donde los vecinos puede denunciar la venta de drogas .

Según se destacó, los efectivos realizaron tareas de vigilancia , seguimiento y recolección de pruebas que permitieron confirmar actividades vinculadas al narcomenudeo en dos inmuebles cercanos entre sí.

Operativo narco Chacramonte 2 .jpg Una cartera con dinero también secuestraron en el operativo realizado en el barrio de General Roca. lasuperdigital.com.ar/

Con la información recabada en la pesquisa, la Fiscalía Federal de Casos Sencillos, a cargo de Sebastián Gallardo habilitó el procedimiento que se realizó en forma simultánea.

El despliegue se realizó en domicilios ubicados sobre calle Humberto Canale y calle Pública, en pleno barrio Chacramonte. La simultaneidad de los procedimientos fue clave para evitar posibles fugas o destrucción de pruebas, destacó fm La Súper.

Tres personas imputadas

En una de las viviendas, los uniformados identificaron a varias personas y dejaron a disposición de la Justicia Federal a un hombre de 29 años.

En tanto, en el segundo lugar allanado se encontraron pequeñas dosis de marihuana y cocaína listas para su comercialización, recortes de nylon y una balanza de precisión. También incautaron una cartera con un importante monto de dinero que, se presume, que es producto de la recaudación por la venta de las drogas. Allí quedaron vinculados a la causa un hombre de 39 años y una mujer de 38.

Otra banda cayó en Villa Regina

Otro golpe a la narcocriminalidad se registró días atrás en Villa Regina, donde la policía local tras arduas tareas de vigilancia logró detectar un presunto circuito de venta de drogas en el sector de tomas, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Allí también allanaron dos viviendas. El operativo se extendió durante más de cinco horas, con un importante despliegue que incluyó al grupo especial COER y personal de Canes de Allen.

La presencia policial sorprendió a los vecinos, que observaron móviles, efectivos armados y controles en toda la zona.

Durante las requisas, los investigadores encontraron paquetes de gran tamaño y varios envoltorios con cogollos de cannabis.

marihuana secuestrada Villa Regina - Gendarmería

El pesaje confirmó un total de más de dos kilos de marihuana. Además, en uno de los domicilios se secuestró cocaína ya fraccionada, lista para su comercialización.

El operativo también permitió incautar dinero en efectivo —tanto en pesos como en dólares— y teléfonos celulares. Estos elementos serán fundamentales para avanzar en la investigación, ya que podrían revelar cómo funcionaba el presunto punto de venta.

Como resultado del procedimiento, tres personas mayores de edad quedaron detenidas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Desde el área investigativa destacaron el impacto del operativo, que permitió desarticular un lugar señalado por la comercialización de drogas en Villa Regina y reforzar la prevención en la zona.