Video estremecedor: así fue el trágico choque frontal en la Ruta 22

Lo filmó el taxista que venía atrás y muestra la serie de imprudencias que causaron el desastre. El siniestro fatal se produjo en cercanías de Cervantes y murió una persona.

El choque entre los dos autos se registró durante la mañana de este jueves cerca de Cervantes. Bomberos debieron utilizar máquinas neumáticas para liberar a los damnificados.

Las imágenes son fuertes. Impactan, generan escalofríos . Y a la vez ayudan a comprender las causas del trágico choque frontal de este jueves en la Ruta 22, en cercanías de Cervantes , en el que un hombre murió y tres personas sufrieron heridas de distinta consideración. Una suma de imprudencias con el peor y luctuoso final.

El dramático incidente vial se registró alrededor de las 10:30 en un tramo de la traza que aún conserva su diseño tradicional de dos carriles. Personal policial, de bomberos y del área de salud habían concurrido para atender la emergencia. Además el tránsito vehicular se había interrumpido para permitir las tareas de rescate.

Los primeros datos surgidos en el lugar indicaban que la colisión se produjo entre un Ford Focus que circulaba en dirección al este impactó de forma frontal contra un Peugeot 307 que lo hacía en sentido contrario.

Luego aparecieron las imágenes que aportan material valioso a la investigación. Bomberos tuvieron que emplear máquinas neumáticas para liberar a los accidentados que habían quedado atrapados.

Un taxista aportó el video del accidente

Dagoberto Velásquez, taxista local de Cervantes, fue el primer testigo en asistir a las víctimas. El trabajador circulaba hacia General Roca con pasajeros cuando presenció la impresionante colisión de los vehículos, cuyos ocupantes resultaron ser vecinos conocidos de su propia localidad.

Velásquez, quien instaló cámaras en su unidad por motivos de seguridad, aportó las filmaciones clave al portal Último Momento Noticias para agilizar los peritajes policiales. En el video se obversa como una serie de sobrepasos e imprudencias causaron el desastre:

ccidente falta de cervantes

Internados en el hospital roquense

La víctima fatal, según las primeras informaciones, sería el conductor del Focus. En tanto que las otras personas involucradas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidas por los equipos de emergencia.

Fuentes policiales confirmaron que algunos de los heridos fueron derivados al hospital Francisco López Lima de Roca y que varias presentaban lesiones de gravedad. Tanto las identidades como las procedencias no se habían dado a conocer.

choque Cervantes

El operativo generó además un fuerte movimiento sobre el ingreso a la ciudad. Ambulancias custodiadas por al menos cuatro patrulleros ingresaron a toda velocidad por calle Mendoza desde Ruta 22 hacia el hospital, mientras continuaban llegando pedidos de apoyo desde la zona del choque.

El Ministerio Público Fiscal ordenó las primeras medidas de prueba para intentar determinar cómo ocurrió el impacto y su hubo responsabilidades penales de alguno de los conductores involucrados.