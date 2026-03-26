Cipolletti inaugura una plaza renovada y avanza con un nuevo parque

La ciudad pone a punto un renovado espacio en Anai Mapu mientras avanza con nuevas obras para seguir jerarquizando los espacios públicos.

La mejora de los espacios públicos continúa ganando terreno en Cipolletti . Este jueves 26 de marzo, desde las 19, el Municipio inaugurará la renovada Plaza del Sol en el barrio Anai Mapu , una obra que apunta a transformar uno de los sectores más concurridos de la zona en un punto de encuentro moderno, accesible y seguro.

La intervención se suma a otros proyectos en marcha que buscan jerarquizar el uso del espacio urbano y ampliar las áreas verdes en distintos puntos de la ciudad.

Ubicada en el cuadrante delimitado por las calles San Antonio, Río Negro, Río Neuquén y Los Menucos , la Plaza del Sol es uno de los espacios emblemáticos del barrio, caracterizado por su densidad poblacional y su fuerte vida comunitaria.

La puesta en valor incluyó una renovación integral con nuevos juegos infantiles, luminaria moderna, sectores destinados a actividades deportivas y espacios pensados para la recreación de todas las edades.

Embed

Un espacio renovado para la vida comunitaria

La obra, ejecutada por la empresa CEPIEM SRL tras la adjudicación en la Licitación Pública N°14/2025, tuvo como eje central mejorar la infraestructura existente sin perder la identidad del lugar. En ese sentido, uno de los aspectos destacados fue la preservación del arbolado, una decisión orientada a mantener un entorno verde y saludable para los vecinos.

Desde el Municipio remarcaron que la intervención no solo apuntó a lo estético, sino también a garantizar condiciones de accesibilidad y seguridad. La incorporación de nueva iluminación, junto con el rediseño de los sectores de circulación y permanencia, busca promover el uso del espacio durante todo el día y reforzar la convivencia en el barrio.

Con esta inauguración, Anai Mapu suma un espacio renovado que no solo mejora la calidad de sus habitantes, sino que también fortalece el tejido social. La plaza se proyecta como un punto de encuentro clave para familias, jóvenes y adultos mayores, en un barrio donde la vida comunitaria tiene un rol central.

construccion parque estacion 65 Esta semana iniciaron los trabajos sobre Paso de los Libres y General Paz para la construcción del nuevo espacio público. Prensa Municipalidad Cipolletti

De basural a parque: una transformación en marcha

En paralelo a esta inauguración, el Municipio avanza con otra intervención significativa en el barrio Manzanar. Se trata del futuro Parque Estación Nº65, ubicado en la intersección de Paso de los Libres y General Paz, un predio que durante años funcionó como un basural y que ahora comienza a transformarse en un nuevo espacio verde para la ciudad.

La obra se desarrolla en el marco de la Licitación Nº 17/25 y actualmente se encuentra en su etapa inicial, con trabajos de limpieza y nivelación del suelo. Según informaron desde la secretaría de Obras Públicas, el plazo estimado de ejecución es de seis meses.

El proyecto contempla la intervención de una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, incluyendo tanto el parque como el canal lindante. La propuesta apunta a reconfigurar completamente el sector, incorporando superficies verdes aterrazadas, senderos peatonales y una cortina de álamos que acompañará el recorrido.

Además, se prevé la creación de un área de acceso y permanencia especialmente diseñada para la instalación de carros gastronómicos, lo que permitirá sumar una oferta recreativa y comercial al espacio. También se incorporará equipamiento urbano y se desarrollará un diseño paisajístico que integre la vegetación con el entorno del canal.

espacio verde general paz El parque Estación N° 65 tiene un plazo de ejecución de seis meses. (Imagen ilustrativa)

Una política de recuperación del espacio público

Ambas intervenciones forman parte de una política más amplia del Municipio orientada a recuperar y potenciar los espacios públicos como ejes de integración social y desarrollo urbano. En ese marco, la transformación de plazas y la creación de nuevos parques se presentan como herramientas clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La renovación de la Plaza del Sol y el avance del Parque Estación 65 reflejan una apuesta por generar entornos más seguros, inclusivos y sostenibles. Al mismo tiempo, consolidan la idea de que los espacios verdes no solo cumplen una función ambiental, sino que también son fundamentales para la construcción de comunidad.