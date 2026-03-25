Cipolletti suma un parque industrial y consolida su perfil productivo

La ciudad habilitó un nuevo predio para permitir la llegada de hasta 400 empresas. Buscan captar inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

Arrancó en Cipolletti la construcción de un nuevo parque industrial a la vera de la Ruta 151 privado que facilitará la radicación de hasta 400 empresas y la generación de miles de puestos de trabajo.

"La obra se inscribe en el rumbo productivo que impulsa el Gobierno Provincial, con menos impuestos, normativa moderna y medidas concretas para atraer inversiones", destacaron desde el Ejecutivo rionegrino.

El predio está ubicado en un sector estratégico sobre la Ruta 151. Tiene 22 hectáreas y cuenta con alrededor de 60 lotes de 2.200 metros cuadrados cada uno. "Su ubicación, en el corazón del Alto Valle y conectada con los principales corredores hacia Neuquén y Vaca Muerta , lo posiciona como un nodo clave para la logística, la industria y los servicios".

La radicación de empresas es posible a partir de la Ley de Parques Industriales y Logísticos, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, que establece un marco claro que genera mejores condiciones para las inversiones, con alivio fiscal para quienes apuesten a producir en Río Negro.

Parque Industrial Cipolletti El Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro se encuentra vigente y sumando proyectos. Archivo

Weretilneck celebró la novedad y destacó que “este parque industrial es una muestra concreta del rumbo que estamos llevando adelante en Río Negro: generamos las condiciones para que lleguen inversiones, se instalen empresas y se creen puestos de trabajo para los rionegrinos”.

Además, la normativa se articula con otras herramientas de promoción económica y financiamiento provincial, incluyendo esquemas de baja de impuestos y beneficios fiscales, fortaleciendo un modelo donde cada inversión se traduce en más actividad, empleo y desarrollo local.

¿Qué establece la nueva Ley de Parques Industriales?

La Ley de Parques Industriales y Logísticos, impulsada por Weretilneck, fue sancionada por unanimidad en diciembre de 2024. Ordena y regula el desarrollo de estos espacios en Río Negro, con reglas claras para que más empresas se radiquen y generen trabajo.

La norma define qué es un parque industrial, fija requisitos mínimos de infraestructura y servicios, y establece un proceso de aprobación que brinda previsibilidad tanto a inversores como a los municipios.

Además, permite planificar el uso del suelo de manera ordenada, evitando desarrollos aislados y garantizando que cada parque cuente con las condiciones necesarias para producir, operar y crecer.

A su vez, se articula con beneficios fiscales, reducción de cargas impositivas y herramientas de financiamiento provincial, reduciendo costos y facilitando la instalación de nuevas empresas.

En la práctica, esta ley consolida un modelo de desarrollo con más orden, más inversiones y más empleo, en línea con el rumbo productivo que impulsa la Provincia.