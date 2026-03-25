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Cipolletti suma un parque industrial y consolida su perfil productivo

La ciudad habilitó un nuevo predio para permitir la llegada de hasta 400 empresas. Buscan captar inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

Cipolletti tendrá un nuevo parque industrial en la Ruta 151.

Cipolletti tendrá un nuevo parque industrial en la Ruta 151.

Arrancó en Cipolletti la construcción de un nuevo parque industrial a la vera de la Ruta 151 privado que facilitará la radicación de hasta 400 empresas y la generación de miles de puestos de trabajo.

"La obra se inscribe en el rumbo productivo que impulsa el Gobierno Provincial, con menos impuestos, normativa moderna y medidas concretas para atraer inversiones", destacaron desde el Ejecutivo rionegrino.

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El predio está ubicado en un sector estratégico sobre la Ruta 151. Tiene 22 hectáreas y cuenta con alrededor de 60 lotes de 2.200 metros cuadrados cada uno. "Su ubicación, en el corazón del Alto Valle y conectada con los principales corredores hacia Neuquén y Vaca Muerta, lo posiciona como un nodo clave para la logística, la industria y los servicios".

La radicación de empresas es posible a partir de la Ley de Parques Industriales y Logísticos, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, que establece un marco claro que genera mejores condiciones para las inversiones, con alivio fiscal para quienes apuesten a producir en Río Negro.

Parque Industrial Cipolletti
El Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro se encuentra vigente y sumando proyectos.

El Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro se encuentra vigente y sumando proyectos.

Weretilneck celebró la novedad y destacó que “este parque industrial es una muestra concreta del rumbo que estamos llevando adelante en Río Negro: generamos las condiciones para que lleguen inversiones, se instalen empresas y se creen puestos de trabajo para los rionegrinos”.

Además, la normativa se articula con otras herramientas de promoción económica y financiamiento provincial, incluyendo esquemas de baja de impuestos y beneficios fiscales, fortaleciendo un modelo donde cada inversión se traduce en más actividad, empleo y desarrollo local.

¿Qué establece la nueva Ley de Parques Industriales?

La Ley de Parques Industriales y Logísticos, impulsada por Weretilneck, fue sancionada por unanimidad en diciembre de 2024. Ordena y regula el desarrollo de estos espacios en Río Negro, con reglas claras para que más empresas se radiquen y generen trabajo.

La norma define qué es un parque industrial, fija requisitos mínimos de infraestructura y servicios, y establece un proceso de aprobación que brinda previsibilidad tanto a inversores como a los municipios.

Además, permite planificar el uso del suelo de manera ordenada, evitando desarrollos aislados y garantizando que cada parque cuente con las condiciones necesarias para producir, operar y crecer.

A su vez, se articula con beneficios fiscales, reducción de cargas impositivas y herramientas de financiamiento provincial, reduciendo costos y facilitando la instalación de nuevas empresas.

En la práctica, esta ley consolida un modelo de desarrollo con más orden, más inversiones y más empleo, en línea con el rumbo productivo que impulsa la Provincia.

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