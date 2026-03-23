Río Negro capacita en oficios para aprovechar el boom de Vaca Muerta

La Provincia desarrolla diversas capacitaciones en oficios demandados por los proyectos energéticos . El objetivo es "capacitar trabajadores antes de las etapas intensivas" de las obras.

El Gobierno de Río Negro impulsa una nueva instancia de formación en oficios vinculados al desarrollo energético para preparar mano de obra local y responder a la demanda de los proyectos productivos de la provincia, fortaleciendo la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras rionegrinas. Una de las capacitaciones apunta a preparar obreros para el proyecto Duplicar Norte , en Catriel .

La iniciativa es impulsada por la secretaría de Trabajo de Río Negro, en articulación con la empresa Techint Ingeniería y Construcción , y la Universidad Tecnológica Nacional ( UTN ), en el marco del proyecto Duplicar Norte.

Montaje Mecánico

Montaje Eléctrico

Ambas capacitaciones se desarrollarán en Catriel, con modalidad presencial y certificación otorgada por UTN y Techint. El programa es gratuito para las personas participantes.

Cursos para acompañar las inversiones

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “la prioridad es que el crecimiento energético y productivo se traduzca en empleo para los rionegrinos y rionegrinas. La formación es una herramienta concreta para garantizar que los puestos de trabajo que generan proyectos como Duplicar Norte sean ocupados por mano de obra local, en línea con el compromiso del 80/20 que defiende nuestra provincia”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que “articular con el sector privado para capacitar trabajadores antes de que inicien las etapas más intensivas de obra es una decisión estratégica que fortalece el desarrollo y consolida el rumbo productivo de Río Negro”.

Desde la Secretaría señalaron que esta política de formación laboral forma parte de una estrategia provincial que busca que la inversión energética tenga impacto directo en el empleo formal y calificado en territorio rionegrino.

soldador oficio obrero Río Negro articula cursos en oficios con empresas del sector energético.

Soldadura, oficio clave para Vaca Muerta

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, en tanto, llevó adelante el Programa de Formación de Soldadores en técnicas SMAW y GMAW, una propuesta diseñada para integrantes de empresas y personas interesadas en perfeccionar sus habilidades en este oficio, dictada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La capacitación estuvo destinada a trabajadores y trabajadoras de pymes vinculadas a los sectores metalmecánico y de la construcción, así como a personas interesadas en formarse en soldadura. Combinó formación en interpretación de planos, simbología de soldadura, configuración de equipos, entre otros contenidos técnicos, con prácticas supervisadas y acompañamiento de profesionales especializados.

Con modalidad presencial, intensiva y teórico-práctica, la capacitación se desarrolló en el Centro de Educación Técnica N° 1 “Don Antonio Sánchez Platero” de General Roca, con un cupo limitado de 16 participantes, priorizando el acompañamiento personalizado y la calidad del proceso formativo.

El programa contempló dos trayectos formativos: soldadura SMAW (electrodo revestido) y soldadura GMAW (alambre continuo y gas), permitiendo a los participantes adquirir conocimientos y herramientas necesarias para fortalecer su formación en estos procesos.

La formación fue dictada por profesionales del INTI, socio estratégico de la Provincia para el desarrollo de este tipo de propuestas, garantizando una capacitación alineada a las demandas del sector productivo. Participó el especialista Abel Vidoni, del laboratorio de metalmecánica de INTI-NEA.

La propuesta se llevó adelante en el mismo establecimiento donde ya se habían desarrollado instancias anteriores con alta convocatoria, reflejando el interés sostenido por este tipo de formaciones en la región. Quienes completaron y aprobaron la capacitación recibieron su certificación correspondiente en el marco del programa, avalada por el INTI y la Agencia de Desarrollo Económico RN.