Cuenta regresiva en Cipolletti: la nueva plaza que ilusiona a todo un barrio ya tiene fecha

La Plaza del Sol reabre con juegos, luces y espacios deportivos renovados. Será inaugurada con un evento abierto a toda la comunidad.

Desde el Municipio de Cipolletti anunciaron que la inauguración será el jueves 26 de marzo a las 19 horas. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti se prepara para inaugurar la renovada Plaza del Sol , una obra que transformará por completo uno de los espacios más importantes del barrio Anai Mapu .

La cita será el jueves 26 de marzo a las 19 , con una convocatoria abierta para que vecinos y familias puedan conocer el nuevo espacio.

La intervención no fue menor: se trata de una renovación integral pensada para modernizar y ampliar las posibilidades de uso del lugar.

Entre las mejoras se destacan: nuevos juegos infantiles, iluminación completamente renovada, espacios deportivos reacondicionados, veredas perimetrales mejoradas y sectores pensados para el encuentro y la recreación

Además, se garantizó la accesibilidad para que todos los vecinos puedan disfrutarla.

Detalles finales antes de la inauguración

Actualmente, la obra presenta un 98% de avance y se trabaja en los últimos ajustes como la colocación del cerco olímpico en el playón, el perfilado de caminos internos y refacciones finales en la garita de riego

Un pulmón verde que se mantiene

Uno de los puntos clave del proyecto fue preservar el entorno natural. Se conservaron los árboles existentes para mantener un espacio verde, saludable y agradable.

La plaza está ubicada en el cuadrante de calles San Antonio, Río Negro, Río Neuquén y Los Menucos, en pleno barrio Anai Mapu.

Una obra pensada para el uso cotidiano

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es claro: crear un espacio seguro, cómodo y funcional, que invite a ser usado todos los días.

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa CEPIEM SRL, en el marco de la Licitación Pública N°14/2025.

La inauguración marcará el regreso de un punto de encuentro clave para el barrio, ahora completamente renovado y listo para volver a llenarse de vida.

Vecinos del Anai Mapu firmaron las escrituras de sus viviendas

Los vecinos del barrio Anai Mapu de Cipolletti fueron protagonistas de un momento histórico para sus vidas: la firma de las escrituras de sus viviendas. Este miércoles 18 se llevó adelante la entrega de 31 escrituras de casas, un paso fundamental para avanzar en la titularidad definitiva de sus hogares.

El acto contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler y del ministro de Gobierno de la provincia, Agustín Ríos, junto a autoridades locales. El encuentro sirvió para que los integrantes de 31 familias firmen las escrituras de sus hogares, a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para garantizar el acceso a los derechos básicos de vivienda.

El intendente Rodrigo Buteler celebró la firma de escritura y destacó que se trata de un paso previo a la entrega final que les permitirá disponer de su propiedad y acceder a todos los servicios.

“Hoy junto al ministro de gobierno de la Pcia @agusprios_ acompañamos a los vecinos de puente 83 y barrio Anaí Mapu los cuales firmaron su escritura, un paso fundamental y previo a la entrega final que les permite disponer de su propiedad y acceder a todos los servicios. Gobierno provincial y municipal juntos mejorando la calidad de vida de 31 familias” concluyó Buteler.