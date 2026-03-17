"Esta es tu nueva casa": la emocionante historia de recuperación de una vivienda usurpada del IPPV y entrega a una madre soltera

La vivienda fue originariamente adjudicada a un afiliado de PAMI. La beneficiada transita problemas de salud y necesitaba una solución habitacional para realizar el tratamiento.

Foto ilustrativa de otro caso de recuperación de una vivienda del IPPV y asignación a la familia de Gisella.

Una conmovedora historia tuvo lugar en General Roca a partir de que trabajadores del IPPV recuperaron una vivienda usurpada del organismo y fue asignada a una madre soltera que padece problemas de salud y su hija menor de edad tiene una discapacidad . Se trata de una casa más que se suma a las 20 viviendas recuperadas por morosidad, usurpación o fallecimiento de los adjudicatarios.

La emocionante secuencia de la entrega de la vivienda comenzó cuando Alejandra Esteban, delegada del IPPV de General Roca citó a Ana Suárez a la casa recientemente recuperada. “Qué te parece esta casa?", le preguntó Alejandra. "Está linda, ¿por qué?", contestó Ana. “Porque esta va a ser tu nueva casa”, palabras suficientes para que Ana comience a llorar de felicidad.

“Cuando la vio, obvio se largó a llorar, nos agradeció mucho a nosotros. Porque tenemos una lista larga de cantidad de personas con muchísima necesidad y recuperar una casa que estaba en buenas condiciones y entregarla a una persona que la necesita tanto , es una emoción enorme ”, explicó Esteban.

La vivienda del IPPV había sido originalmente adjudicada a un afiliado a PAMI, y en la actualidad el beneficiario no residía en el inmueble. Esto llevó actuaciones del IPPV, que identificaron el vencimiento del comodato de PAMI y solicitaron la entrega de la vivienda.

cipo-p02-viviendas-ippv-distrito-vecinal.jpg Las viviendas del IPPV del Distrito Vecinal. Archivo

La vivienda estaba habitada por un familiar del adjudicatario original

Esta solicitud llegó a la vivienda, que estaba siendo habitada por un familiar del adjudicatario original de PAMI. El organismo provincial llevó adelante la recuperación del inmueble, retiró al residente de la vivienda y al constatar las buenas condiciones edilicias que se encontraba la casa, se llevó adelante la adjudicación a Suárez y su pequeña hija.

La entrega de la vivienda no solo significa un refugio para su familia integrada por su pequeña hija, también representa un espacio seguro, permanente, autónomo para poder vivir en tranquilidad.

Los problemas de salud de Suárez fueron determinantes en la urgencia para la adjudicación de la casa, ya que padece problemas en los riñones y debe iniciar un tratamiento de diálisis. Tener un espacio propio abre las posibilidades para tener un entorno seguro, limpio y cómodo para comenzar el tratamiento de diálisis.

escrituras ippv (1) El cumplimiento del sueño de la casa propia.

Los problemas de salud fueron determinantes

“La urgencia fue la entrega a esta señora porque necesitaba estar en un lugar que fuera óptimo para hacer el tratamiento. Le dijimos que era una casa pequeña, con un dormitorio pero ella obviamente estaba feliz”, agregó la delegada del IPPV de General Roca.

El Instituto definió que las viviendas recuperadas por ocupaciones irregulares sean destinadas a las familias con integrantes con discapacidad y madres solteras. Por esta razón, ante los problemas de salud de Ana y la discapacidad de su pequeña hija, fueron claves para la adjudicación.

“Fue toda una sorpresa porque yo no le había dicho nada. Solo la cité para encontrarnos en la casa y también quería que fuera emocionante. Entonces es gratificante poder encontrarte y entregarle una casa a alguien que la necesitaba tanto”, indicó Esteban.

FAMILIA GISELLA El IPPV detectó que no había sido abonada la vivienda, entonces una vez que se recuperó de la usurpación, decidieron otorgársela a la familia de Gisella.

El plan de recuperación de viviendas en situaciones irregulares del IPPV

Mariano Lavin, Interventor del organismo provincial en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “El IPPV realiza un plan de recuperación de viviendas en situaciones de ocupaciones irregulares, que es cuando la vivienda no la ocupa el grupo familiar beneficiario. Cuando uno adjudica una vivienda de IPVU el uso debe ser solo de vivienda familiar”.

Una de las situaciones más comunes de ocupación irregular es el cobro de alquiler de la vivienda, la venta o inmuebles que no tienen una ocupación permanente. El contrato de acceso es abonar la totalidad de las cuotas y el pago de la escritura, para poder disponer de la vivienda.

“Cuando hay situaciones de regularidad, donde hay una venta o un alquiler, una ocupación donde está viviendo en otro lado, nosotros avanzamos sobre la recuperación de las viviendas”, indicó Lavín.

casa recuperada ippv (1) Otra historia de recuperación y asignación de vivienda.

El IPPV tiene un listado de inscripción permanente, a esto se suma la demanda acumulada hace años y la creciente necesidad de vivienda de la sociedad, ante el encarecimiento del mercado inmobiliario. El organismo determinó que las viviendas recuperadas sean adjudicadas al grupo social con mayor necesidad de vivienda, las madres solteras y familias con hijos con discapacidad.

A partir de esta política de notificación a los morosos, atención territorial para notificar el aviso de deuda en cada localidad del territorio provincial, se llevó adelante la recuperación de más de 20 viviendas ocupadas en situaciones irregulares.

“Algunas las recuperamos por vías administrativas, es decir solicitamos la vivienda. Otras con actuaciones judiciales y otras directamente en la Justicia a la espera de su resolución. La recuperación de esta casa no fue traumática, fue por vía administrativa”, planteó.

Lavin explicó que ante la falta de pago de las cuotas, el organismo envía avisos, intimaciones que van hasta las instancias finales. Cuando no hay ningún tipo de respuesta y hay capacidad de pago, se efectúan los cobros judiciales.