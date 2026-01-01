El IPPV despidió el 2025 entregando viviendas recuperadas

El organismo de vivienda desadjudicó casas por incumplimientos de contrato y las reasignó a dos familias vulnerables.

Verónica Sosa, vecina de Sierra Colorada , se convirtió en una nueva beneficiaria del plan de recupero de viviendas del IPPV . Tiene dos hijos: Amira de 12 años y Gino de 10, quien, al igual que ella, padece una enfermedad crónica respiratoria que los obliga a estar en tratamiento de por vida.

Verónica es pensionada y alquilaba una vivienda en condiciones muy precarias, ya que sus ingresos no le permitían vivir en un lugar mejor. Gracias al plan de recupero del IPPV, la mujer de 46 años y su familia, tienen un hogar digno donde estar. “Comienzo un año bendecido”, comentó mientras recorría su nueva casa y aún emocionada por la noticia.

Esta vivienda era de un plan del IPPV de Sierra Colorada. Al detectar que no estaba ocupada por sus beneficiarios originales, el Instituto la desadjudicó. Sin embargo, antes de ser ocupada legalmente, fue usurpada.

Ante esta situación, desde hacía casi un año el IPPV venía siguiendo el caso de cerca para lograr que su ocupante pueda entregar la llave. Hasta que se pudo recuperar y otorgársela a una familia con necesidades extremas, como el caso de Verónica.

"Agradecerles que recuperaron este hogar y también a la intendenta Marta Ignacio por la ayuda que me está dando", enfatizó Verónica. "Estoy contenta porque despido un año lindo y recibo un año bendecido, estamos muy felices por este hogar", finalizó.

Otra casa reasignada por el recupero de viviendas

María, vecina de General Concesa, que se encuentra acompañada desde la SENAF en el marco del sistema de protección integral fue otra rionegrina que recibió una vivienda recuperada en el transcurso de diciembre. La entrega representó mucho más que garantizar un techo: significó la posibilidad de construir un hogar en condiciones dignas, con acceso a servicios básicos y mejorar la calidad de vida.

Esta nueva posibilidad de empezar le permitirá vivir en una casa segura, donde las lluvias ya no representen una amenaza y puedan acceder a comodidades esenciales como agua caliente para la higiene diaria.

casa recuperada ippv

En el lugar estuvieron presentes la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Silbana Cullumilla, el Interventor del IPPV, Mariano Lavin y autoridades de la secretaría de Trabajo quienes además hicieron entrega de ropa y juguetes para los más pequeños.

"Celebramos la entrega de esta vivienda, de ropa de abrigo y elementos para mejorar sus condiciones de vida, pero es solo un comienzo. Esta familia necesita del sistema de protección integral y de un trabajo conjunto de diferentes instituciones”, manifestó Cullumilla.

Por su parte Lavin, aseguró que “una vivienda que se encontraba en situación irregular hoy es el nuevo hogar de María y de sus tres hijos; esto es posible gracias por un trabajo en conjunto entre todos los organismos que intervinieron”.

Cabe destacar que desde SENAF se continuará con el fortalecimiento familiar y el acompañamiento como estrategia clave para garantizar el desarrollo saludable de los niños y niñas, reafirmando el compromiso del Estado en la construcción de políticas públicas que protejan y promuevan los derechos de las infancias y adolescencias.