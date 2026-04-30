Luz verde a las Taser en Río Negro: los cambios para la Policía tras la aprobación de la ley

La Legislatura aprobó el uso de armas menos letales. Incluye Taser, gas pimienta y balas de goma, con capacitación obligatoria y controles.

La ley obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra en la Legislatura de Río Negro. Foto: Gentileza.

La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que habilita el uso de armas menos letales por parte de la Policía, en una sesión ordinaria cargada de debate y proyectos .

La iniciativa, impulsada por Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) , fue respaldada por mayoría y apunta a modernizar las intervenciones en la vía pública. En total, obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra.

El objetivo: reducir riesgos y evitar el uso directo de armas de fuego en situaciones donde no sea imprescindible. Según detallaron, la propuesta busca que las fuerzas de seguridad tengan herramientas modernas que “permitan una intervención eficaz y proporcional, reduciendo los riesgos tanto para los ciudadanos como para el personal policial” .

Qué armas podrán usar

La nueva normativa incorpora una serie de herramientas intermedias para el control de situaciones de riesgo:

Pistolas eléctricas tipo Taser

Aerosoles irritantes (gas pimienta)

Balas de goma o proyectiles de impacto controlado

Granadas aturdidoras (flash bang)

Lanzadores de agentes químicos para multitudes

Se trata de dispositivos pensados para inmovilizar o disuadir sin causar daños irreversibles.

Controles estrictos: todo deberá quedar grabado

Uno de los puntos clave de la ley es el control de los procedimientos.

Cada intervención en la que se utilicen estas armas deberá ser registrada en audio y video, lo que permitirá revisar el accionar policial en caso de denuncias o investigaciones. En ese sentido, se estableció que el personal deberá llevar un registro riguroso del personal habilitado, el instructor y las fechas de certificación.

Además, para evitar abusos y garantizar la transparencia, solo podrán utilizarlas agentes que cuenten con capacitación específica y certificada y hayan aprobado los protocolos de entrenamiento técnico y operativo.

En qué situaciones estarán permitidas

El uso de estas herramientas no será libre. La ley establece que solo podrán emplearse en casos puntuales:

Para neutralizar un peligro inmediato

En defensa propia o de terceros

Para impedir un delito

En situaciones de violencia donde otros medios no alcancen

También se contemplan escenarios complejos como crisis de salud mental o episodios con armas blancas, donde el uso de un arma letal sería desproporcionado.

Un modelo alineado con estándares internacionales

Desde el oficialismo señalaron que estas tecnologías ya se utilizan en numerosos países y que la reforma busca adaptar la legislación local a estándares internacionales.

En ese sentido, se apunta a un uso progresivo de la fuerza, priorizando métodos no letales antes de recurrir a armas de fuego.

Qué dijo la impulsora de la ley

Mansilla remarcó que “hay situaciones donde el uso de un arma de fuego es desproporcionado, como en casos de personas con crisis de salud mental, intentos de autolesión o intervenciones con terceros en riesgo”.

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Antes de finalizar, planteó que se debe abrir un debate más amplio sobre el modelo de seguridad en la provincia. “Tenemos que construir una política de Estado que trascienda los gobiernos, con una policía capacitada, profesional y con herramientas acordes a los desafíos actuales”, concluyó.

Un debate que recién empieza

La aprobación abre una nueva etapa en la política de seguridad provincial. Mientras el Gobierno destaca la incorporación de herramientas modernas, el debate sobre su implementación y control seguirá en el centro de la escena pública.