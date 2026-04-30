Ley de farmacias en Río Negro: qué cambia tras la aprobación de la nueva normativa

La Legislatura aprobó una reforma histórica: habrá receta digital obligatoria, telefarmacia y nuevas reglas para abrir y operar farmacias.

La Legislatura de Río Negro aprobó la normativa este jueves. Foto: Archivo.

La Legislatura de Río Negro aprobó una profunda reforma a la ley de farmacias vigente desde 2009. El principal objetivo es modernizar el sistema , adaptarlo a la tecnología y transformar la experiencia de pacientes y profesionales.

La iniciativa se apoya en tres pilares: digitalización, desregulación y optimización del trabajo farmacéutico.

Uno de los cambios más fuertes es que la receta electrónica será obligatoria en toda la provincia .

Además, se incorpora la “prescripción diferida”, que permitirá recetas mensuales por hasta seis meses para tratamientos crónicos.

También se legaliza la telefarmacia, habilitando la atención sin necesidad de que el paciente esté físicamente en el local.

Medicamentos a domicilio, pero con control

La nueva ley permite la entrega de medicamentos en el domicilio, una medida muy esperada por los usuarios.

Sin embargo, hay una condición clave: no podrán intervenir servicios de cadetería externos.

La distribución deberá estar a cargo de la propia farmacia, bajo la responsabilidad del director técnico, para garantizar la trazabilidad y seguridad.

Apertura más flexible, pero con límites

Otro punto central es la desregulación del mercado. Se habilita la instalación de nuevas farmacias en todo el territorio, aunque con distancias mínimas:

200 metros en localidades pequeñas

400 metros en ciudades más grandes

También se flexibiliza la propiedad: podrán ser dueñas personas físicas o jurídicas, incluyendo mutuales, cooperativas y gremios (pero no sociedades anónimas).

‍Cambios para farmacéuticos y producción estatal

En localidades con pocos profesionales, se permitirá que un mismo farmacéutico pueda dirigir más de una farmacia, algo que antes estaba restringido.

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Además, la empresa estatal Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Pro.Fa.R.Se.) podrá proveer medicamentos directamente a farmacias e incluso a la población mediante convenios.

Un nuevo escenario para el sector

Todas las farmacias deberán adaptarse a este nuevo marco en los plazos que se establezcan.

La reforma marca un antes y un después: más tecnología, más acceso y un mercado con reglas renovadas que impactarán directamente en cómo se compran medicamentos en Río Negro.