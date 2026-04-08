Río Negro anuncia la desregulación de las farmacias: la postura del Colegio de Farmacéuticos

El Gobierno provincial anunció cambios en el acceso y envío de medicamentos, elimina restricciones y suma modernización a través de la receta electrónica.

El Colegio de Farmacéuticos ya había señalado la necesidad de modernizar algunos procesos en el sistema de salud.

El Gobierno de Río Negro anunció la presentación de un proyecto ante la Legislatura para modificar la Ley 4.438 , que regula la actividad farmacéutica en todo el territorio provincial. Se trata de la incorporación de la receta digital , menores restricciones para la instalación de farmacias y la posibilidad del envío de medicamentos hasta la vivienda de los pacientes.

En ese marco, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Alejandra Fanloo , en declaraciones a la Radio El Literal expresó la intención de participar en el debate de camino a comisiones. “No estábamos al tanto, nos enteramos de la misma forma que toda la población , con el anuncio del gobernador”, indicó Fanloo.

La representante de Colegio de Farmacéuticos remarcó que ya habían solicitado instancias de diálogo previas al anuncio de la presentación del proyecto de ley. Explicó que realizaron múltiples pedidos durante el 2025 para tener una reunión con el ministro de Salud y el gobernador, ya que consideraban que la ley actual necesitaba algunas actualizaciones .

Fanloo señaló que aún no pudieron acceder al texto completo elevado a la Legislatura pero desde el Colegio anticipan que seguirán de cerca su tratamiento en comisiones. “Creemos que podemos aportar y mucho”, agregó.

medicamentos La ley contempla la modificación en el traslado de medicamentos, que podrá llegar directamente a la casa del paciente.

Actualizaciones necesarias

El proyecto de ley introduce una modificación para establecer la receta electrónica obligatoria en toda la provincia, esto permitirá la habilitación de la telefarmacia y la entrega a domicilio con trazabilidad. Esto contempla recetas digitales diferidas de hasta seis meses para tratamientos crónicos.

En ese sentido, Fanloo destacó que era una demanda latente y que hace tiempo venían trabajando en la implementación de la receta electrónica y de la importancia de adaptar la normativa a los cambios recientes en el sistema de salud.

Sin embargo, aclaró que su implementación aún presenta limitaciones, porque “hay una gran mayoría de plataformas de recetas electrónicas que no funcionan aún en su totalidad”. Según explicó, aún existen dificultades en la disponibilidad del stock y la validación de las recetas digitales, lo que obliga a continuar utilizando formatos impresos.

El proyecto introduce una modificación en el envío de medicamentos, ya que antes estaba permitido el traslado de insumos médicos solamente entre establecimientos habilitados, pero este nuevo esquema propone el envío a otras farmacias, centros de salud y directamente al domicilio de paciente.

Farmacias Cipolletti Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron dificultades para la incorporación de la receta provincial obligatoria.

La desregulación de un farmacéutico a cargo

El Colegio también planteó interrogantes sobre otros aspectos del proyecto, sobre todo los vinculados a la organización del sistema farmacéutico y a la presencia profesional en los establecimientos.

La normativa limitaba la titularidad a farmacéuticos, mutuales, obras sociales o entidades específicas, pero este nuevo proyecto de ley implicaría que cualquier persona física o jurídica puede ser titular, manteniendo la exigencia de un Director Técnico farmacéutico responsable.

En relación a la posibilidad de flexibilizar la figura del director técnico y permitir que un mismo profesional esté a cargo de más de una farmacia, expresó reparos: “Realmente, no se puede”, aseguró, aunque dejó abierta la posibilidad de excepciones en contextos específicos, como pequeñas localidades donde exista un único farmacéutico.

farmacia.jpg El proyecto de ley eliminaría la restricción de distancia mínima entre farmacias, que en la actualidad determina una distancia de 200 o 400 metros según la población.

Advertencias sobre la desregulación

El punto de mayor preocupación para el Colegio radica en la eliminación de las restricciones de distancia mínima entre farmacias, que en la actualidad determina una distancia de 200 o 400 metros según la población.

La eliminación de esta restricción implicaría que la instalación, traslado y distribución será libre en todo el territorio sin limitaciones de ubicación, ya que este enfoque podría impactar en la calidad del servicio y en la cobertura territorial. “La desregulación de ubicaciones desprotege a la población, no la protege”, afirmó Fanloo.

En esa línea, explicó que experiencias en otras jurisdicciones muestran una concentración de farmacias en zonas urbanas de alta demanda. “Podemos ver todas las farmacias en los centros urbanos, una al lado de la otra, pero no están en barrios o localidades más alejadas, porque económicamente no les conviene”, señaló.

El ladrón se apoderó de la recaudación de la farmacia y salió al encuentro de su cómplice, que lo esperaba en una moto. (federico floriano) Fanloo señaló que "no es lo mismo una persona que quiere tener una rentabilidad máxima con algo que está vendiendo, a alguien que estudió para proteger la salud de la persona".

El rol sanitario de las farmacias

La presidenta del Colegio hizo hincapié en la definición de la farmacia como un servicio de salud y no exclusivamente como una actividad comercial.

“Tenemos que mantenernos enfocados siempre en que la farmacia no es un comercio más. Es un lugar a donde la gente va, consulta, comienza sus tratamientos, toma la presión arterial, se vacuna”, resaltó.

Además, la representante del Colegio remarcó la necesidad de garantizar un control profesional en el expendio de medicamentos, ante los peligros secundarios que representa la ingesta indiscriminada de comprimidos de venta libre.

“No es lo mismo una persona que quiere tener una rentabilidad máxima con algo que está vendiendo, a alguien que estudió para proteger la salud de la persona que está yendo. Un medicamento de venta libre aún tiene sus efectos secundarios, no se puede usar de una forma indebida”, concluyó Fanloo.