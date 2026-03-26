Ipross actualizó el plan de medicamentos: cuánto cubre ahora y cómo aprovecharlo

La obra social aumentó la cobertura de medicamentos y actualizó su vademécum para sostener tratamientos ante la suba de precios en salud y aliviar a afiliados.

El Ipross actualizó y aumentó la cobertura de medicamentos para pacientes afiliados a la obra social de Río Negro.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud ( Ipross ) aprobó una actualización en la cobertura de medicamentos con el objetivo de sostener el acceso a tratamientos en un contexto marcado por el incremento sostenido de los costos en el sistema sanitario.

La medida impacta tanto en los fármacos de uso ambulatorio como en aquellos destinados a enfermedades crónicas , que requieren tratamientos prolongados y continuos.

Según se informó oficialmente, la actualización incluye un aumento del 12% en la cobertura de medicamentos ambulatorios y un incremento del 18% en los destinados a patologías crónicas. Además, se realizó una revisión integral del vademécum, con la incorporación de nuevas opciones terapéuticas consideradas seguras, eficaces y necesarias para los afiliados.

Más cobertura en medicamentos

Uno de los ejes centrales de la medida es fortalecer el acceso a tratamientos de largo plazo, especialmente en enfermedades crónicas, donde la continuidad resulta clave. En este sentido, desde el organismo remarcaron que la actualización prioriza este tipo de patologías, con una mejora en los montos de cobertura que buscan aliviar el impacto económico en los pacientes.

Asimismo, se ampliaron y reforzaron los planes especiales, entre ellos los vinculados a Epilepsia, Materno Infantil, Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo. También se incorporaron medicamentos específicos para patologías crónicas, lo que amplía el abanico de opciones disponibles dentro del sistema.

Con estos cambios, el Ipross mantiene niveles de cobertura que oscilan entre el 50% y el 70% para medicamentos destinados a enfermedades crónicas, y entre el 40% y el 50% para los ambulatorios. Sin embargo, aclararon que estos porcentajes pueden variar según el medicamento elegido.

ipross cipolletti.jpg La oficina del Ipross en Cipolletti se ubica sobre calle Alem y Miguel Muñoz Estefanía Petrella

Cómo funciona el sistema de cobertura

Desde la obra social provincial recordaron que el sistema de cobertura se basa en montos fijos. Esto significa que el porcentaje final que paga el afiliado dependerá del precio del medicamento seleccionado. En ese marco, una misma droga puede tener distintas marcas comerciales con valores diferentes, lo que influye directamente en el nivel de cobertura efectiva.

Por este motivo, recomendaron a los afiliados consultar en las farmacias por las distintas alternativas disponibles que contengan el mismo principio activo. Existen opciones más económicas con igual eficacia terapéutica que permiten acceder a una mayor cobertura por parte del Ipross.

Esta práctica está respaldada por la Ley Provincial 3742, que garantiza el derecho de los pacientes a recibir información sobre todas las opciones disponibles al momento de adquirir un medicamento.

Gestion de Turnos en IPross.jpg La cobertura de los medicamentos pueden consultarse en el sitio web de la obra social.

Herramientas para mejorar el acceso a la información

Como parte de esta política, el organismo cuenta con un buscador online de medicamentos disponible en su sitio web oficial. A través de esta herramienta, los afiliados pueden consultar de manera simple la cobertura correspondiente a cada fármaco, incluyendo el monto fijo reconocido, el nombre comercial, la presentación y el principio activo.

El objetivo es facilitar el acceso a la información y permitir que los usuarios tomen decisiones más informadas al momento de comprar sus medicamentos, optimizando así el beneficio de la cobertura.

La actualización responde a un escenario de incremento sostenido en los precios de los medicamentos, una tendencia que viene impactando de manera directa en el bolsillo de las familias. En este contexto, desde el Ipross señalaron que la medida busca reducir ese impacto sin comprometer la sustentabilidad del sistema de salud provincial.