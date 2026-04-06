Quieren eliminar trabas a las farmacias: delivery, libre ubicación y receta electrónica

La provincia impulsa cambios en la regulación de las farmacias. Eliminarían requisitos históricos para la radicación de nuevos comercios.

El Gobierno de Río Negro quiere reformar la regulación de las farmacias.

El Gobierno de Río Negro impulsa un cambio sustancial en la ley que regula el sistema de farmacias , "modernizando su funcionamiento y adecuando la normativa a las nuevas demandas sociales, los avances tecnológicos y la evolución del sistema de salud", según se informó.

La Provincia contempla una desregulación del sistema para permitir la instalación de un mayor número de comercios. Entre los principales puntos, se eliminará la distancia mínima obligatoria entre farmacias que protegía a los comercios del rubro en actividad. Por otro lado, se flexibilizan requisitos para los dueños de farmacias.

La iniciativa actualiza de manera integral la Ley G Nº 4.438 , incorporando herramientas que mejoran la accesibilidad, optimizan el servicio y "eliminan restricciones que hoy limitan la competencia y la instalación de nuevas farmacias, especialmente en zonas con baja cobertura", se manifestó desde el Gobierno.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la propuesta “reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios. Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”.

Farmacias El Gobierno de Río Negro quiere reformar la regulación de las farmacias.

En ese marco, remarcó que se trata de “un cambio profundo, que deja atrás una normativa que ya no respondía a las necesidades actuales, dando libertad para invertir, emprender y ampliar la oferta”.

A su vez, aclaró que “modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria”.

El nuevo esquema permite que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, manteniendo como requisito la presencia de un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos.

“Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”, explicó Weretilneck sobre los cambios propuestos que deberán ser aprobados por la Legislatura.

Farmacias con delivery

Además, se eliminan trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento, lo que ampliará la cobertura y la disponibilidad del servicio en todo el territorio.

La iniciativa también prevé incentivos para promover la radicación en zonas alejadas, reduciendo desigualdades en el acceso al medicamento.

El proyecto establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia y habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio, con sistemas de control y trazabilidad.

“Esto simplifica procesos, mejora el acceso y aporta mayor seguridad. También permite que las farmacias envíen medicamentos a domicilio, algo clave para quienes tienen dificultades de traslado”, explicó el mandatario.

Farmacias Cipolletti El Gobierno de Río Negro quiere reformar la regulación de las farmacias.

Actualización del servicio de las farmacias

Estas herramientas facilitan el acceso, especialmente para personas mayores, pacientes con tratamientos crónicos y habitantes de zonas alejadas. Además, se habilitan prescripciones digitales diferidas de hasta seis meses para tratamientos prolongados.

La reforma propuesta actualiza la legislación a los cambios tecnológicos, demográficos y económicos, promoviendo un sistema más eficiente, accesible y competitivo, según planteó el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto de reforma de la ley de farmacias.

Al mismo tiempo, "reafirma el rol del Estado como autoridad de control, garantizando que el medicamento siga siendo un bien social esencial, con reglas más modernas que amplían derechos y mejoran el acceso", sostuvo el Gobierno.