Una médica fue condenada por la muerte de un adolescente en el viaje de egresados

La médica psiquiatra atendió a Thomás Octavo de 17 años en la guardia médica tras su estadía en Bariloche. La cadena de omisiones que derivó en el trágico desenlace.

Una serie de negligencias médicas provocaron la muerte de Thomás Octavo , el adolescente de 17 años que falleció el 25 de octubre de 2022, tras regresar del viaje de egresados en Bariloche . Se trata de la causa que investigó a la médica psiquiatra Ana Clara Clarín, que atendió al joven en la guardia el hospital por un cuadro de varios días con fiebre y dificultades respiratorias.

Clarín atendió a Octavo, quien atravesaba un cuadro de varios días con fiebre, dificultades respiratorias y otros síntomas compatibles con un cuadro infeccioso grave . Sin embargo, la profesional omitió realizar un examen físico completo y no solicitó estudios complementarios básicos.

Según la acusación fiscal, el joven falleció el 25 de octubre de 2022 a causa de una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis por Streptococcus Pyogenes . Es decir, la médica Clarín atendió a Thomás tan solo un día antes del fatal desenlace. Para la Fiscalía, el desenlace fue consecuencia de una serie de omisiones en la atención médica recibida durante la evolución de la enfermedad.

Entre la prueba incorporada a la causa se incluyó la historia clínica y la epicrisis de la Clínica Santa Bárbara, donde el adolescente ingresó horas después en estado crítico con shock séptico y falla multiorgánica, además de informes del Cuerpo Médico Forense y del Cuerpo de Investigación Forense.

egresados bariloche.jpg Los hechos fueron investigados por la Justicia de Río Negro porque el joven manifestó los primeros síntomas durante el viaje de egresados en Bariloche.

Los especialistas concluyeron que la médica omitió estudios básicos que resultaban necesarios frente al cuadro que presentaba el paciente y que una intervención temprana podría haber cambiado el desenlace fatal.

El joven ingresó a terapia intensiva con cuadro grave infeccioso

Durante el juicio, declaró la mamá de Valentín y profesionales médicos que participaron de la atención posterior del joven, quienes detallaron la evolución del cuadro clínico y las condiciones en las que ingresó a terapia intensiva.

Además, el Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se investigó en Bariloche debido a que los primeros hechos vinculados al caso sucedieron durante el viaje de egresados realizado en esta ciudad, donde el adolescente comenzó con los síntomas y recibió las primeras atenciones médicas.

Incluso se mencionó que inicialmente existió un conflicto de competencia con la justicia bonaerense y de CABA, que finalmente declinó la investigación a favor de la justicia rionegrina.

CALQUIN La médica fue condenada a tres años de inhabilitación para ejercer la medicina y realizar guardias médicas.

La Justicia de Río Negro condenó a la médica psiquiatra

De esta manera, la Justicia de Río Negro condenó a Ana Clara Clarín por el homicidio culposo de Thomás Octavo. La médica fue condenada a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por diez años para ejercer la medicina clínica y realizar guardias médicas.

La sentencia fue homologada esta mañana en el marco de un juicio abreviado. La imputada reconoció su responsabilidad penal y aceptó la calificación legal y la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la Defensa.

Durante la homologación del acuerdo, el juez consideró acreditada la existencia de múltiples infracciones al deber de cuidado y explicó que la evidencia reunida permitía concluir que una atención médica adecuada “muy probablemente hubiera cambiado el destino de Thomás”.

hotel bariloche egresados rosario En un principio hubo un conflicto de competencias entre la Justicia de CABA y bonaerense, por eso se determinó que investigue la Justicia de Río Negro.

Clarín podrá seguir ejerciendo como psiquiatra

Además de la pena de prisión condicional, la acusada deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia o teléfono y presentarse periódicamente ante el organismo de control correspondiente. La inhabilitación dispuesta le impide ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas, aunque podrá continuar desempeñándose en su especialidad de psiquiatría.

La sentencia aún no adquirió firmeza, ya que las partes no renunciaron durante la audiencia a los plazos legales previstos para la presentación de eventuales impugnaciones.

Minutos más tarde estaba convocada una audiencia de control de acusación respecto del resto de las personas imputadas en el legajo, entre ellos un coordinador del viaje de egresados, quien manifestó ser un médico sin tener la formación profesional.

La instancia fue suspendida a pedido de una defensora pública penal, en función del procedimiento abreviado homologado realizado previamente respecto de la médica.