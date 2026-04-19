Ley de Farmacias: la oposición advierte riesgos y farmacéuticos piden ser escuchados

La oposición y farmacéuticos cuestionan la reforma en Río Negro: “no fuimos consultados” y advierten que “está en juego la salud”.

El cambio de la Ley de Farmacias que impulsa el Gobierno de Río Negro, recibió advertencias desde el Colegio Profesional.

La reforma de la Ley de Farmacias que impulsa el Gobierno de Río Negro sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión. El Colegio de Farmacéuticos reclamó haber sido excluido del proceso de elaboración del proyecto , sumándose a los cuestionamientos de legisladores opositores.

En un comunicado, la entidad profesional expresó su preocupación por la falta de participación en el debate de la iniciativa, identificada como proyecto de ley 369/26. “Nuestro sector no ha sido consultado ni participó en su desarrollo, ni de su discusión previa ”, señalaron, y agregaron que tomaron conocimiento del contenido a través de su publicación oficial, al igual que el resto de la sociedad.

El posicionamiento del Colegio introduce un matiz clave en la discusión: si bien no rechazan de plano la modernización del sistema, cuestionan el modo en que se está llevando adelante.

Farmacias PAMI adulto mayor (1).jpg La iniciativa que impulsa el Gobierno, es desregular la actividad farmacéutica en todo el territorio. (Foto: archivo)

Desde el Colegio de Farmacéuticos remarcaron que la actualización de la normativa puede ser necesaria, pero insistieron en que debe construirse con la participación de los actores involucrados. “Los farmacéuticos somos un pilar fundamental en este nuevo proyecto, ya que la ley expresa nuestra actividad y somos quienes velamos por el bienestar de la población y su salud”, sostuvieron.

En esa línea, aclararon que no se oponen a la reforma, pero consideran imprescindible formar parte de las instancias de debate. “Entendemos que debemos ser parte del proyecto, del debate y de las mesas de discusión, teniendo voz en las normas que regulan nuestra actividad”, indicaron.

El mensaje cierra con una definición que sintetiza el planteo del sector: la necesidad de priorizar la salud pública por sobre cualquier otro interés.

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Críticas políticas al proyecto

El posicionamiento del Colegio se da en un contexto de creciente cuestionamiento político. Legisladores provinciales que participaron de un encuentro con la entidad ya habían advertido que la iniciativa del Ejecutivo podría “alterar el equilibrio del sistema farmacéutico”.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la reforma fue impulsada de manera “inconsulta y apresurada”. Según indicaron desde la oposición, la falta de diálogo con los profesionales del sector debilita el proyecto y genera incertidumbre sobre sus efectos reales.

Además, se alertó sobre el impacto que podrían tener algunos cambios estructurales, especialmente en relación con la propiedad de las farmacias y la eliminación de restricciones territoriales.

reunion leglsadores y farmaceuticos rio negro Legisladores de la oposición fueron recibidos por miembros del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Temor a la concentración y pérdida del modelo sanitario

Entre los puntos más sensibles se encuentra la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda ser titular de una farmacia, lo que podría favorecer la concentración en manos de grandes cadenas.

También se cuestiona la liberalización de la ubicación de los establecimientos, ya que se eliminarían las distancias mínimas que hoy regulan la distribución. Para algunos sectores, esto podría generar una mayor concentración en zonas rentables y un vaciamiento de farmacias en barrios y localidades pequeñas.

A su vez, se advierte sobre el riesgo de que el sistema deje de priorizar un enfoque sanitario para adoptar una lógica más comercial. “Si el Estado se retira, el que peligra es el consumidor”, señaló Leandro García, legislador provincial.

Farmacias El Colegio de Farmacéuticos ya había señalado la necesidad de modernizar algunos procesos en el sistema de salud.

Qué plantea la reforma de Farmacias

Desde el Gobierno provincial defienden la iniciativa como una modernización necesaria para mejorar el acceso a medicamentos y ampliar la cobertura en todo el territorio.

El proyecto introduce cambios como la receta electrónica obligatoria, la habilitación de la telefarmacia y la posibilidad de envío de medicamentos a domicilio con trazabilidad. También flexibiliza las condiciones de instalación, traslado y habilitación de farmacias, y promueve la inversión en el sector.

Además, contempla incentivos para fomentar la radicación en zonas con menor cobertura y habilita nuevas formas de provisión de medicamentos a través de organismos públicos.

farmacia La nueva legislación avanzaría en eliminar las restricciones en cuanto a distancias y quienes pueden acceder a abrir una farmacia en cada ciudad.

Un debate abierto con impacto en la salud pública

Con posiciones encontradas, la reforma de la Ley de Farmacias se encamina a convertirse en uno de los debates sanitarios más relevantes del año en Río Negro.

Mientras el Gobierno apuesta a un sistema más flexible y tecnológicamente actualizado, tanto el Colegio de Farmacéuticos como sectores de la oposición reclaman mayor participación y advierten sobre los posibles efectos en la calidad de atención.

El desafío, coinciden distintos actores, será encontrar un equilibrio entre modernización y resguardo del modelo sanitario, en un tema donde la salud pública aparece como el eje central de la discusión.