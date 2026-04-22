El Diente de Oro, una realidad: La actividad infantil que un arquitecto transformó con la IA y maravilló a todos

Una presentación de los chicos, impulsada por el innovador profesional, deslumbró en la reapertura del espacio cultural. De qué se trata…

El arquitecto Cristian Paradela (extremo derecho, camisa blanca), junto a colegas, autoridades y los niños en la reinauguración de El Diente de Oro.

“Yo también fui niño, imaginé y dibujé casas ”, recuerda Cristian Paradela . Quien ya de grande, se recibió de arquitecto y conservó un particular interés por aquellas espontáneas e ingeniosas creaciones que marcaron su infancia.

“Hace más de 10 años comencé a recolectar casitas de niños , le encuentro un valor creativo especial. Las guardaba en un folio”, sorprende el impulsor de una actividad infantil que justamente causó asombro y cosechó aplausos en la reinauguración del icónico espacio cultural El Diente de Oro .

El innovador profesional se dio el gusto de presentar en sociedad un trabajo denominado Casitas Imaginadas que “involucró a niños, relacionado con la Inteligencia Artificial ”, con el que de algún modo pudo hallar respuestas y satisfacer su histórica inquietud: “¿cómo serían esas casas si pudieran construirse de verdad".

“Lo que se buscó fue hacer realidad la casa de los niños”, explica, en efecto, este joven cordobés que llegó en 2016 a la región y ya se considera un “valletano por adopción”.

El resultado de la inspiración de los peques pulida por la tecnología fue óptimo y deslumbró a los presentes. ¡Que grande los chicos!

El paso a paso de la sorprendente actividad

Detrás de esa maravillosa muestra final que fue exhibida al público en el recinto recuperado de Fernández Oro y Villegas, en la cuál en la mitad de la pantalla se apreciaba el dibujo del niño y en la otra la casa terminada vía IA, hubo un largo camino.

“Esta iniciativa se llevó a cabo con dibujos que hicieron niños el año pasado a partir de una convocatoria del Colegio de Arquitectos de Río Negro tras mi sugerencia. Es que las pruebas pilotos que hice con anterioridad, procesando los datos, me otorgaban un resultado revelador”, admite el curioso profesional.

Casas imaginadas 1

“Publicaron en redes sociales, fue abierto a la comunidad y tuvimos un alto porcentaje de participación, con más de 40 ó 50 dibujos”, celebra. Y precisa que “muchos son hijos de arquitectos y otros que se fueron sumando, de esa manera llegamos a exhibir los contenidos en un video que duró 8 minutos”.

Casas imaginadas 2

Sobre la dinámica de la presentación, agrega: “Se pasó casa por casa, una detrás de la otra, con el nombre de cada autor”.

La reacción de los pequeños al observar la pantalla con su obra (dibujito) y el producto definitivo de la casa hecha realidad fue el momento más simpático y tierno del evento de reapertura del emblemático recinto.

“Ellos no habían visto sus casas reelaboradas, estaban a la espera de que aparezca el dibujo que hicieron y miraron el resultado con asombro, con alegría”, destaca Cristian. ¡Una pinturita!

Casas imaginadas 3

Quién es el arquitecto que planificó La Casita Imaginada

Oriundo de Córdoba, este arquitecto de 37 años arribó a la zona por cuestiones laborales hace una década. “Formé familia y ya me quedo en la zona. Trabajo en el rubro, desarrollo proyectos propios que tienden hacer creativos”, revela.

Escribir es su otra pasión y ya tiene “dos libros publicados”. “Sociología del billete escrito en Argentina es uno de ellos, un trabajo donde se recopilan billetes que fueron escritos”.

Si bien no se considera futbolero, “también soy autor-editor del libro Estadios y Fútbol. Son más de 50 estadios, incluidos los del Mundial de Qatar 2022. Hay una selección de los 10 estadios más curiosos de Argentina”, culmina Cristian, arquitecto de su propio destino. En el Valle se siente como en Casa…