El Diente de Oro, las mejores fotos de la reinauguración de un ícono cultural de Cipolletti

Se realizó este viernes en la tradicional esquina de Villegas y Fernández Oro. Las voces de los protagonistas y las mejores imágenes.

Con grata respuesta del público y en un clima de profunda emoción , se realizó este viernes en Cipolletti la reinauguración del Espacio Diente de Oro , un ámbito recuperado para el encuentro, la cultura y la expresión colectiva en la ciudad.

La invitación a la comunidad del Colegio de Arquitectos de Río Negro , que llevó a cabo la transformación del recinto, surtió efecto y el reestreno en la tradicional esquina de Fernández Oro y Villegas contó con un marco acorde y presentaciones impactantes.

“Lo que se puso en escena y se presentó en sociedad son todos los murales que se pintaron hacia adentro en ese espacio. Pintados por 11 artistas, me tocó trabajar con ellos durante un año, estoy maravillada con lo que se hizo”, contó Irene Mosiuck , una de las organizadoras, a LM Cipolletti .

“Hay un arquitecto (Cristian Paradela) que trabaja desde el dibujo de los chicos con la Inteligencia Artificial, entonces hicieron una exhibición interesante de casitas imaginarias dibujadas por nenes y acto seguido la transformaba en una casa verdadera a través de la IA. Quedaban una al lado de la otra, impresionante”, comentó luego sobre la impactante actividad.

“Fue algo maravilloso, el espacio, la energía tremenda, la convocatoria”, amplió. Y por último adelantó: “Se va a construir un café literario y una sala de artes, convenciones y eventos”.

Por su parte, Leonor Salomone, quien condujo el acto, confió: “El lugar es para el arte, la cultura, abierto a la comunidad, el espacio es imponente y quedó hermoso con los murales. Con los días se va a apreciar mejor aún, estamos felices”.

Todos los autores

Cristian Paradella. Arquitecto casa imaginada

Las Musivarias (Mosaiquismo)

Cecilia Mathus. (Mural pintura gotas sobre el rostro)

Mural Colectivo de Studio Art (niños la naturaleza )

Luciano Rodríguez (mural pintura anécdota de Nico)

Laura Altamirano (Teselas grabadas)

Laura Campos (mural de amapolas)

URN. Grupo colectivo de estudiantes universidad de Río Negro a cargo de Pablo Aguero.

Daniela Pennese (mural pintura perritos)

Irene Mosiuk (mural en chapa , Universo)

Las mejores fotos de Antonio Toti Spagnuolo

Diente de Oro

El Diente de Oro

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El Diente de Oro (7)

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