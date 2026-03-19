Cortes parciales en Cipolletti: habrá desvíos y obras que generarán demoras en puntos clave
Habrás cortes parciales por obras de bacheo en distintos sectores de la ciudad. Conocé qué zonas estarán afectadas y en qué horarios.
Las tareas de reparación de badenes y bacheo en hormigón avanzan en esquinas muy transitadas de Cipolletti, lo que impactará directamente en la circulación diaria.
Actualmente, los trabajos se concentran en las calles Esquiú y Discépolo, y San Martín y Kennedy. En ambos casos, habrá corte parcial de tránsito, con reducción a media calzada durante este jueves.
Te puede interesar...
Horarios y cómo afectarán la circulación
Las restricciones comenzaron a las 8 de esta jornada y se extenderán hasta las 18 horas, franja en la que se espera mayor congestión.
Desde el Municipio pidieron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras o desvíos.
Un plan más amplio que seguirá avanzando
Las obras forman parte de un plan integral de mejora vial, ejecutado a través de la Licitación Privada N° 5625.
El proyecto comenzó en Arenales y Don Bosco. Continuará en distintos sectores de la ciudad, por lo que no se descartan nuevas intervenciones y cortes en otros barrios.
Qué buscan mejorar con estas obras
Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, los trabajos apuntan a:
-
Aumentar la seguridad vial
Mejorar la fluidez del tránsito
Extender la durabilidad de las calles
Optimizar la transitabilidad general
Para más detalles y futuras intervenciones, se puede consultar el sitio oficial del Municipio.
Hubo cortes programados en Cipolletti y Fernández Oro este jueves
Vecinos de Cipolletti y Fernández Oro padecieron cortes de luz programados que se desarrollaron este jueves.
La empresa Edersa informó que realizarían trabajos impostergables de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que obligó a interrumpir el servicio en sectores puntuales.
Las tareas estaban previstas para el jueves 19 de marzo, en el mismo horario para ambas localidades: de 9:00 a 12:00.
Durante ese período, distintas zonas quedaron sin suministro eléctrico.
Leé más
Vendieron un terreno que no era suyo en Cipolletti: la víctima pagó miles de dólares y ahora hay imputados
Cuenta regresiva en Cipolletti: la nueva plaza que ilusiona a todo un barrio ya tiene fecha
Un llamado destapó un kiosco narco en Cipolletti: secuestran droga, plantas gigantes y detienen a dos personas
-
TAGS
- Cipolletti
- cortes
- obras
- demoras
Noticias relacionadas
Lo más leído