Cortes parciales en Cipolletti: habrá desvíos y obras que generarán demoras en puntos clave

Habrás cortes parciales por obras de bacheo en distintos sectores de la ciudad. Conocé qué zonas estarán afectadas y en qué horarios.

Los trabajos comenzaron a las 8 de este jueves y se extenderán hasta las 18 horas. Foto: Gentileza.

Las tareas de reparación de badenes y bacheo en hormigón avanzan en esquinas muy transitadas de Cipolletti , lo que impactará directamente en la circulación diaria.

Actualmente, los trabajos se concentran en las calles Esquiú y Discépolo, y San Martín y Kennedy . En ambos casos, habrá corte parcial de tránsito , con reducción a media calzada durante este jueves.

Las restricciones comenzaron a las 8 de esta jornada y se extenderán hasta las 18 horas , franja en la que se espera mayor congestión.

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Desde el Municipio pidieron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras o desvíos.

Un plan más amplio que seguirá avanzando

Las obras forman parte de un plan integral de mejora vial, ejecutado a través de la Licitación Privada N° 5625.

El proyecto comenzó en Arenales y Don Bosco. Continuará en distintos sectores de la ciudad, por lo que no se descartan nuevas intervenciones y cortes en otros barrios.

Qué buscan mejorar con estas obras

Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, los trabajos apuntan a:

Aumentar la seguridad vial

Mejorar la fluidez del tránsito

Extender la durabilidad de las calles

Optimizar la transitabilidad general

Para más detalles y futuras intervenciones, se puede consultar el sitio oficial del Municipio.

Hubo cortes programados en Cipolletti y Fernández Oro este jueves

Vecinos de Cipolletti y Fernández Oro padecieron cortes de luz programados que se desarrollaron este jueves.

La empresa Edersa informó que realizarían trabajos impostergables de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que obligó a interrumpir el servicio en sectores puntuales.

Las tareas estaban previstas para el jueves 19 de marzo, en el mismo horario para ambas localidades: de 9:00 a 12:00.

Durante ese período, distintas zonas quedaron sin suministro eléctrico.