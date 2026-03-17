Cortes de luz en Cipolletti este miércoles: cuáles son los barrios que estarán sin servicio
Edersa realizará trabajos este miércoles y habrá interrupciones del servicio en distintos barrios y zonas productivas. Cinco Saltos y Catriel también se verán afectados.
Este miércoles 18 de marzo, vecinos de Cipolletti, Catriel y Cinco Saltos deberán prepararse para cortes programados de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.
Según informó Edersa, las tareas incluirán poda preventiva, mantenimiento y modernización de redes de media tensión, acciones consideradas fundamentales para mejorar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.
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Para poder llevar adelante estos trabajos, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en distintos puntos de la región.
Zonas afectadas en Cipolletti
En Cipolletti, el corte se realizará entre las 10:00 y las 13:00, y afectará al barrio Puente 83 Sur y parte del barrio Martín Fierro.
Cortes en Catriel
En Catriel, las interrupciones serán en dos franjas horarias: de 8:30 a 9:30 afectará la zona del Lote 15 y calle San Luis, entre Pedro Hernández y Suecia.
Luego, de 9:00 a 10:00, el corte alcanzará al barrio 400 Viviendas.
Cinco Saltos: zonas rurales y servicios
En Cinco Saltos, el corte se extenderá de 9:00 a 13:00, afectando principalmente la zona de chacras cercanas al frigorífico Rubio, la Policía Rural y la bomba de agua Rendidor.
Recomendaciones a los usuarios
Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante los horarios informados.
Estos trabajos forman parte de un plan de mejoras que busca optimizar el servicio eléctrico en distintas localidades de la provincia.
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