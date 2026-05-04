El patio donde soñaba Osvaldo Soriano ahora es historia: descubrieron una placa en su honor en Cipolletti

Homenajearon a Osvaldo Soriano en el lugar donde vivió de joven. La placa rescata su paso por Cipolletti y su huella en la cultura.

El intendente Rodrigo Buteler estuvo presente en el acto. Foto: Gentileza.

En Cipolletti , un espacio cotidiano se transformó en símbolo . El jueves 30 de abril se descubrió una placa en homenaje a Osvaldo Soriano , en el predio de Aguas Rionegrinas , donde el autor vivió durante su adolescencia.

El sitio, ubicado en Mengelle y Blas Parera, fue testigo de los primeros sueños de quien luego se convertiría en una de las voces más reconocidas de la literatura argentina.

Entre 1956 y 1959 , Soriano pasó parte de su juventud en ese mismo patio que hoy conserva un peral centenario. Ese árbol, décadas más tarde, inspiraría “ Rosebud ”, uno de sus relatos más emblemáticos.

La intervención busca rescatar no solo su obra, sino también su vínculo con la ciudad y su identidad cultural.

Una iniciativa con sello local

El homenaje surgió a partir del proyecto “La gira de los barrios”, impulsado por el escritor Santiago Ocampos, junto a la Biblioteca Popular Fernando Jara y el grupo Amigos de Soriano.

El objetivo fue reivindicar la figura del autor y poner en valor su paso por Cipolletti desde una mirada cercana y comunitaria.

placa osvaldo soriano 1

Arte, memoria y ciudad

La placa fue realizada por el escultor Raúl Domínguez, reconocido por sus obras en metal. Su muestra “Naturalezas en Hierro”, actualmente en el Complejo Cultural, refleja su estilo: transformar lo industrial en expresión artística.

El acto contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler y la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez.

Un homenaje que mira al futuro

Bajo la idea de que “la memoria también tiene raíces”, la ciudad suma un nuevo punto de encuentro con su historia.

El patio donde un joven soñaba con contar historias ahora invita a recordar, leer y redescubrir a Soriano desde el lugar donde todo comenzó.