Cipolletti suma otro barrio al recambio LED: 368 nuevas luces desde hoy

Comenzó el recambio de luminarias en otro sector de la ciudad. Instalarán 368 luces LED para mejorar la seguridad y reducir el consumo energético.

Este lunes 4 de mayo, las tareas arrancan en las calles Rosario y Concepción del Uruguay. Foto: Gentileza.

Este lunes 4 de mayo, las tareas arrancan en las calles Rosario y Concepción del Uruguay. Foto: Gentileza.

El plan “ Cipo más LED ” avanza en Cipolletti con un nuevo frente de obra: el barrio San Lorenzo comienza a transformarse con el recambio total del alumbrado público .

Este lunes 4 de mayo , las tareas arrancan en las calles Rosario y Concepción del Uruguay , marcando el inicio de una intervención clave en la zona.

Durante esta etapa, los trabajos se concentrarán en el sector comprendido entre Rosario, Jujuy, Buenos Aires y Mengelle.

En total, se instalarán 368 nuevas luminarias LED, que reemplazarán el sistema actual y cambiarán por completo la visibilidad nocturna del barrio.

Qué cambia con la tecnología LED

El recambio no solo implica más luz, sino también múltiples beneficios:

Mayor seguridad en la vía pública

Mejor visibilidad para conductores y peatones

Menor consumo energético

Reducción de costos de mantenimiento

La tecnología LED se consolida como una herramienta clave para modernizar la infraestructura urbana.

Obras que avanzan en paralelo

Mientras se desarrolla el recambio en San Lorenzo, también se ultiman detalles en el Paseo de la Familia, donde se están instalando las últimas columnas y luminarias.

Un plan que se expande por la ciudad

El programa busca llegar a distintos barrios con el objetivo de renovar el sistema de alumbrado en toda la ciudad.

Desde el municipio destacaron que estas obras no solo mejoran la calidad de vida, sino que también acompañan el crecimiento urbano con soluciones más eficientes y sustentables.

Una plaza emblemática de Cipolletti se renueva: más luces LED y nuevos juegos para las familias

Una de las plazas más emblemáticas de Cipolletti comenzó a mostrar una imagen renovada. Esta semana avanzan las obras del plan “Cipo más LED” en el Paseo de la Familia, donde se instalarán nuevas columnas y luminarias para mejorar la seguridad y modernizar el espacio.

Ubicado sobre calle Roca, entre Italia y Sarmiento, este tradicional punto de encuentro sumará 15 columnas nuevas y 16 luces LED, en una intervención que busca poner en valor uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad.

La renovación del Paseo de la Familia no solo incluye mejoras en el alumbrado. Recientemente también se incorporaron modernos juegos infantiles, lo que refuerza la transformación del lugar en un espacio más atractivo y seguro para el disfrute de niños y familias.

Con estas obras, el municipio apunta a recuperar y modernizar una plaza emblemática, mejorando tanto la infraestructura como la experiencia de quienes la visitan.