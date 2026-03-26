Cipolletti cambia de noche: ya instalaron más de 7.000 luces LED y el plan avanza a paso firme

El plan "Cipo más LED" ya alcanzó el 80%. Buscan llegar al 100% en 2026 con más seguridad, menor consumo y nuevos barrios iluminados.

El plan “Cipo más LED” ya alcanzó el 80% de ejecución en la ciudad. Foto: Gentileza.

Cipolletti avanza con una transformación clave en su alumbrado público . Con más de 7.000 luminarias LED instaladas, el plan “Cipo más LED” ya alcanzó el 80% de ejecución.

La iniciativa apunta a modernizar la ciudad, mejorar la seguridad y reducir el consumo energético en barrios, espacios verdes y accesos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que el recambio y la instalación de luminarias ya impactó en una amplia zona de la ciudad:

Centro, Belgrano, Mariano Moreno, Manzanar Milenium y Santa Rosa: 2514 luces

Las Calandrias, Arévalo - Pichi Nahuel y Los Tordos: 1536

12 de Septiembre, Flamingo, Don Bosco y más: 1770

Calles rurales y accesos: 147

Illia (Ruta 151 a Perón): 148

También se avanzó en espacios clave como plazas, parques, ciclovías y el circuito aeróbico, ampliando la cobertura en sectores muy transitados.

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El foco ahora está en Anai Mapu

Durante esta semana, los trabajos se concentran en el barrio Anai Mapu, donde se colocarán 282 nuevas luminarias LED.

Se trata de uno de los puntos donde el plan busca consolidar el recambio total en zonas residenciales.

El objetivo: una ciudad 100% LED

El Municipio proyecta que para finales de 2026 toda la ciudad cuente con iluminación LED. Esto no solo permitirá reducir costos de mantenimiento, sino también mejorar la eficiencia energética y la visibilidad nocturna en cada rincón.

Los trabajos se complementan con el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), impulsado por el Gobierno de Río Negro junto a Edersa y el EPRE.

Ya se concretaron obras en barrios como Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro y Puente Santa Mónica.

Además, desde abril avanzarán en Nuevo Ferri, donde se realizará una intervención integral en 20 manzanas con nuevas redes, columnas y subestaciones transformadoras.

Más luz, más seguridad

El avance del plan no solo implica un cambio tecnológico: también representa una mejora directa en la calidad de vida.

Con calles mejor iluminadas, Cipolletti busca reforzar la seguridad y seguir modernizando su infraestructura urbana.