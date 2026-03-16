Avanza el recambio de luminarias LED en Cipolletti y ya trabajan en nuevas calles

Las cuadrillas municipales avanzan con el plan de modernización del alumbrado. Esta semana realizan trabajos en distintas arterias de la ciudad.

Los trabajos de recambios de luminaria comenzaron este lunes en distintos sectores de la ciudad. Foto: Gentileza.

El plan de recambio y colocación de luminarias LED continúa avanzando en la ciudad y durante esta semana las cuadrillas municipales trabajan intensamente en diferentes calles para modernizar el sistema de alumbrado público .

Este lunes 16 de marzo las tareas se concentran en varios tramos de la ciudad, donde se realiza el reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED . Los trabajos se desarrollan en distintos sectores del barrio Luis Piedrabuena sobre calle Río Negro, entre Ecuador y Venezuela; sobre Río Paraná entre Venezuela y Bolivia; y también sobre Río Neuquén, entre Venezuela y Bolivia.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que, de acuerdo al cronograma previsto, las tareas en este sector quedarán finalizadas antes de que termine la semana.

El recambio de luminarias continuará en el Antártida Argentina

Una vez concluidos estos trabajos, el operativo continuará en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti donde está prevista la instalación de 293 nuevas luminarias LED, ampliando así la cobertura del sistema.

El plan de modernización del alumbrado público se viene ejecutando en distintos barrios, accesos principales, ciclovías y espacios verdes de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad urbana y optimizar el consumo energético. Según detallaron, la incorporación de esta tecnología permite una iluminación más eficiente, mayor visibilidad nocturna y un menor gasto eléctrico para el municipio.

Rodrigo Buteler confirmó que todos los barrios de Cipolletti tendrán luces LED este 2026

Cipolletti reanudó el Plan de alumbrado led que ya supera el 75% de cobertura en toda la ciudad. Ante este contexto, el intendente Rodrigo Buteler se mostró confiado con los trabajos y aseguró que en diciembre de este año todos los barrios de Cipolletti contarán con luz led.

Desde el gobierno municipal destacaron que estas obras se traducen en "mayor seguridad para transitar, reducción del consumo eléctrico y modernización del alumbrado público".

Además, el Departamento de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras Públicas informó que se avanzó sobre la mejora de alumbrado de las ciclovías de Gral. Paz y Vélez Sarsfield. Mientras que en la Isla Jordán se ejecutaron mejoras que "permitirán el disfrute de los vecinos y el mejor desarrollo de las actividades en el sector", remarcaron.

También, aseguraron que se finalizó la mejora de la luminaria sobre la ciclovía de Alem, desde Kennedy hacia Circunvalación, incluyendo el tramo comprendido por calle Mosconi.

"Importantes mejoras para el disfrute de los espacios públicos y la seguridad de los vecinos", concluyeron.