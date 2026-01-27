Rodrigo Buteler confirmó que todos los barrios de Cipolletti tendrán luces LED este 2026

El intendente de la ciudad aseguró que, para diciembre de este año, todos los barrios contarán con el nuevo alumbrado.

El intendente confirmó que el Plan de alumbrado led que ya supera el 75%.

Esta semana, Cipolletti reanudó e l Plan de alumbrado led que ya supera el 75% de cobertura en toda la ciudad. Ante este contexto, el intendente Rodrigo Buteler se mostró confiado con los trabajos y aseguró que en diciembre de este año todos los barrios de Cipolletti contarán con luz led.

Desde el gobierno municipal destacaron que estas obras se traducen en " mayor seguridad para transitar , reducción del consumo eléctrico y modernización del alumbrado público".

Durante una reunión que mantuvo con el equipo de Alumbrado Público, el jefe comunal anunció que “ el 11 de febrero se va a conocer la empresa que realizará la obra de iluminación de la ciclovía entre Circunvalación y Puente 83/Fernández Oro".

Cipolletti renueva su alumbrado público

"Buena noticia para los ciclistas, son un total de 130 luminarias que harán del sector un corredor más seguro”, confirmó el intendente.

ECP BUTELER (3) Estefania Petrella

Detallaron que el llamado a Licitación para la obra de "Alumbrado público bicisenda RP65 desde Salta hasta Puente 83", tendrá su apertura el 11 de febrero de 2026 a las 9 horas - en el piso N°9 del DOI. Además, adelantaron que la venta de Pliego será hasta el 04/02/26 con un de $100.000,00. Para consultas, comunicarse al 449-4900 int 1062 / 1072 hasta 05/02/26. Email: [email protected].

Cómo será la agenda del recambio de luminarias led

Durante esta semana continúan las obras de alumbrado en las alles rurales A0, A1, A6-Bis y A8, que beneficiará a las familias de los barrios Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer, Valle Azul y el ingreso al Colegio Sunrise.

Además, se avanza con el recambio led entre calles Arenales, La Esmeralda, Naciones Unidas e Illia (barrio Villarino). Y se iniciarán tareas de bases en calle Gral. Paz entre Toschi y Maipú.

En ese sentido, también continúa la mejora de alumbrado de las ciclovías de Gral.Paz y Vélez Sarsfield, y en Isla Jordán. "Se ejecutaron mejoras que permitirán el disfrute de los vecinos y el mejor desarrollo de las actividades en el sector", confirmaron.