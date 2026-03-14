Programación y robótica: así será el nuevo CET que construirán en Cipolletti

La Provincia adjudicó la construcción del nuevo CET en el Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti. La obra demandará más de $5.160 millones y se financiará con el bono VMOS.

La Provincia de Río Negro adjudicó formalmente la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) que se levantará en el Distrito Vecinal Noreste (DVN) de Cipolletti , una obra educativa considerada estratégica para ampliar la oferta de formación técnica pública en la ciudad. El proyecto, que demandará una inversión superior a los $5.160 millones, contará con financiamiento proveniente del Bono VMOS, vinculado al desarrollo energético de Vaca Muerta.

La decisión quedó oficializada a través del Decreto Nº 163/26 , firmado por el gobernador, Alberto Weretilneck , luego de completarse el proceso licitatorio iniciado en 2025. La nueva institución educativa se proyecta como una pieza clave para el crecimiento de la educación técnica en la región del Alto Valle, con especial énfasis en la formación tecnológica vinculada a la programación y la robótica.

La construcción del CET en el Distrito Vecinal Noreste responde a la creciente demanda de educación técnica en una ciudad que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento poblacional. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de formación a cientos de jóvenes que buscan insertarse en el sistema educativo técnico y prepararse para el mercado laboral vinculado a la economía del conocimiento.

El nuevo establecimiento tendrá orientación en Técnico en Programación, una carrera que apunta a formar estudiantes en áreas clave como desarrollo de software, pensamiento computacional y robótica educativa.

Según el proyecto oficial, el edificio contará con:

9 aulas comunes

Un aula de saberes tecnológicos

Talleres específicos de programación y robótica

Un Salón de Usos Múltiples con comedor y cocina

Espacios deportivos exteriores abiertos a la comunidad

El diseño también prevé que parte de las instalaciones puedan ser utilizadas por el barrio, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad del sector.

Apertura sobres CET Cipolletti Las ofertas se conocieron en diciembre de 2025 y esta semana se adjudicó a la empresa que construirá el nuevo espacio educativo. Archivo

Cómo fue el proceso de licitación

La licitación pública para ejecutar la obra fue convocada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro bajo el expediente Nº 150.291-SEP-2025. La apertura formal de sobres se realizó en diciembre del año pasado y contó con la participación de tres empresas constructoras.

Las ofertas presentadas fueron:

Pose S.A. : $6.959.092.114,52

: $6.959.092.114,52 Sylpa S.R.L. : $6.656.624.777,20

: $6.656.624.777,20 BRB S.R.L.: $5.160.480.619,03

Tras el análisis técnico y económico, la comisión de preadjudicación determinó que la propuesta de BRB S.R.L. resultaba la más conveniente para los intereses de la provincia, al ubicarse 11,10 % por debajo del presupuesto oficial. Con esa recomendación, el gobierno provincial resolvió adjudicar la obra a la firma con sede legal en Viedma por un monto total de $5.160.480.619,03.

lotes cipolletti distrito vecinal noreste La ubicación del Distrito Vecinal Norestes (DVN) es estratégica por el crecimiento de la ciudad en ese sector. Archivo

Plazo de ejecución y financiamiento

El proyecto prevé un plazo de ejecución de 720 días corridos desde el inicio de obra. Esto implica que el nuevo CET podría estar finalizado aproximadamente en un período de dos años. La inversión se ejecutará en dos etapas presupuestarias:

2026: 50 % del monto ($2.580 millones aproximadamente)

50 % del monto ($2.580 millones aproximadamente) 2027: 50 % restante

Además, el contrato contempla un anticipo financiero del 15 %, equivalente a $774 millones, que permitirá iniciar las primeras tareas de construcción. El proyecto también incluye previsiones para la redeterminación de precios por variaciones de costos, que podrían sumar alrededor de $1.355 millones adicionales distribuidos entre los dos ejercicios presupuestarios.

weretilneck buteler bono petrolero.webp Los fondos para la construcción provienen del bono VMOS. Archivo

Fondos provenientes del desarrollo energético

Una de las particularidades de esta obra es su fuente de financiamiento. La construcción del CET se realizará con recursos provenientes del Bono VMOS, generado a partir del acuerdo entre la Provincia de Río Negro y las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Ese instrumento financiero fue creado para destinar parte de los ingresos derivados del desarrollo energético de Vaca Muerta a obras de infraestructura y proyectos estratégicos en la provincia.

En este caso, la inversión apunta directamente al sistema educativo, con la creación de un establecimiento que ampliará la formación técnica pública en Cipolletti.

copa robótica argentina cipolletti 2025 (1) Los estudiantes tendrán una orientación vinculada a los nuevos desafíos de la región. Gentileza

Educación técnica y desarrollo regional

El nuevo CET se suma a la estrategia provincial de fortalecer la educación técnica en áreas vinculadas a la tecnología y la industria, sectores que hoy tienen creciente demanda laboral.

La orientación en programación y robótica busca preparar a los estudiantes para un escenario productivo cada vez más atravesado por la digitalización, pero también conectado con las oportunidades que abre el desarrollo energético en la región.

En ese contexto, la construcción del establecimiento en el Distrito Vecinal Noreste no solo ampliará la infraestructura educativa de la ciudad, sino que también permitirá acercar la formación técnica a nuevos barrios, consolidando un modelo educativo orientado al desarrollo regional.