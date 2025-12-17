El sueño del nuevo CET del Distrito Vecinal Noreste en Cipolletti cada vez más cerca

La obra será financiada con el Bono VMOS y tendrá orientación en Programación y Robótica.

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el Intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , encabezaron el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) del Distrito Vecinal Noreste .

Se trata de una obra estratégica que será financiada con el Bono VMOS, surgido del acuerdo alcanzado por la Provincia con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Durante el acto se conocieron tres ofertas económicas para ejecutar la obra. La empresa Posse SA presentó una propuesta por $6.959.092.114,52; BRB SRL ofertó $5.160.480.619; mientras que Sylpa SRL propuso un monto de $6.566.624.777. Las propuestas serán ahora evaluadas por los organismos correspondientes para avanzar con la adjudicación.

Embed ASÍ DE FELICES, LICITAMOS UNA NUEVA ESCUELA TÉCNICA EN CIPO.



Hoy junto al gobernador @WeretilneckOK y el ministro de obras públicas de la provincia @aleecharren abrimos los sobres para la obra de la nueva escuela técnica del DVNe en cipo.

Estamos felices y agradecidos por seguir… pic.twitter.com/0MMU4S9p6x — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) December 17, 2025

Una escuela técnica con perfil tecnológico

El nuevo establecimiento educativo tendrá orientación en Técnico en Programación y contará con talleres vinculados a la robótica educativa. El edificio incluirá nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, talleres específicos para programación y robótica, y un Salón de Usos Múltiples con comedor y cocina.

Además, el proyecto contempla un sector exterior con equipamiento deportivo que estará abierto a la comunidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el barrio, y generar un espacio de uso compartido para las familias del distrito.

Acompañamiento provincial y municipal

Durante su intervención, el Gobernador Weretilneck destacó el trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio y la comunidad. “Ese esfuerzo compartido permite que el Estado siga dando respuestas y generando nuevas oportunidades para todos”, expresó.

Por su parte, el Intendente Rodrigo Buteler señaló que la obra forma parte de una planificación integral para el crecimiento de la ciudad. Indicó que junto al Gobierno provincial se viene trabajando “en una Cipolletti planificada, ordenada y con proyección de futuro, donde el crecimiento urbano debe ir acompañado por infraestructura y oportunidades”. En ese sentido, remarcó que la nueva escuela técnica representa una respuesta concreta tanto para el Distrito Vecinal Noreste como para el conjunto de la ciudad.

Autoridades presentes

Del acto participaron también el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin, y otras autoridades provinciales y municipales.

Tras la apertura de sobres, el Intendente Buteler se refirió al avance de las obras en la ciudad a través de sus redes sociales, donde expresó: “Estamos felices y agradecidos por seguir con más obras que mejoran cada día más la calidad de vida de nuestras familias”.