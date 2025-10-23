Provincia invierte en un nuevo CET y loteos en Cipolletti

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente, Rodrigo Buteler, anunciaron la licitación de un colegio técnico y obras de servicios a lotes de cooperativas.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler encabezaron en Cipolletti la entrega del pliego para construir un nuevo Centro de Educación Técnica en el Distrito Vecinal Noreste y firmaron actas para llevar servicios de agua, energía y alumbrado a más de 300 lotes . Las obras serán totalmente financiadas con fondos provinciales.

Durante la jornada también se entregó un nuevo aporte para garantizar la continuidad de la obra del Centro Comunitario del barrio Don Bosco, consolidando el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.

Durante el acto Weretilneck entregó el pliego licitatorio para el nuevo Centro de Educación Técnica en el Distrito Vecinal Noreste, una obra que consolida la apuesta provincial por la educación técnica como motor del desarrollo. El proyecto formará a los jóvenes en saberes productivos y tecnológicos ligados al crecimiento energético de la provincia.

Con una superficie prevista de 2.925 metros, el nuevo edificio contará con 9 aulas comunes y un aula de saberes tecnológicos; sector de talleres para la carrera de Técnico en Programación: robótica, software, hardware, redes, plataformas móviles y sistemas operativos. También tendrá un SUM, comedor, cocina y área exterior equipada para prácticas deportivas al aire libre.

AS-Cipolletti-Estudiantes CET22 (Karting p-Concurso) (10).JPG Antonio Spagnuolo

Weretilneck explicó que Cipolletti necesita ampliar su oferta educativa en el nivel medio y técnico, ya que “la demanda de educación técnica es cada vez mayor, especialmente en una zona con fuerte desarrollo energético”. Señaló que, si bien los niveles inicial y primario están bien cubiertos, el crecimiento de la ciudad exige nuevas alternativas de formación vinculadas al trabajo, el gas y el petróleo. En ese marco, valoró la construcción desde cero del nuevo edificio para la quinta escuela técnica de Cipolletti, una obra que calificó como “grande y necesaria para el futuro productivo de la región”.

El intendente Buteler agradeció al Gobierno Provincial por acompañar a la comunidad educativa de Cipolletti, retomando con fondos propios distintas obras que habían sido paralizadas por el Gobierno Nacional: “Cipolletti crece por el amor de su gente, por los sindicatos que ponen mucho esfuerzo para que los trabajadores sean el motor del desarrollo y con mucha obra pública e infraestructura gracias a la Provincia”.

Servicios para 300 lotes

Como parte del programa provincial Río Negro Suelo Urbano se firmaron dos actas compromiso junto al Municipio e instituciones para ejecutar redes de agua potable, electricidad y alumbrado público en nuevos lotes destinados a familias de la ciudad, brindando respuesta a la planificación urbana.

La primera se rubricó con la Mutual para el Magisterio Rionegrino para avanzar en obras de infraestructura en 181 lotes, con una inversión superior a los $693 millones; mientras que con la Asociación Empleados de Comercio de Cipolletti se firmó el acta para llevar adelante la provisión de servicios para 153 lotes, con una inversión estimada en más de $662 millones. Estas acciones permitirán ampliar el acceso a la tierra y fomentar el arraigo de las familias rionegrinas, impulsando la planificación territorial y el crecimiento ordenado de las ciudades.

El gobernador sostuvo que “la prioridad es acompañar el esfuerzo de las familias para acceder a su terreno con todos los servicios, y desde allí comenzar el sueño de la casa propia”. En esa línea, resaltó la articulación entre el Estado, las cooperativas, los gremios y las mutuales, al señalar que el programa Suelo Urbano “representa una política de desarrollo comunitario que integra trabajo, vivienda y territorio”.

Suelo Urbano

El presidente de la Mutual para el Magisterio Rionegrino, Pedro Bichara, valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial: “Venimos transitando un camino largo hace tiempo respecto al acceso a la tierra, con muchos docentes que ya han podido acceder a su terreno y a los servicios” dijo y destacó la decisión política de Weretilneck de concretar estas acciones.

Por su parte, el Secretario General de Empleados de Comercio de Cipolletti, Juan Morrison, mostró su emoción por el avance en materia de tierras: “Sin la ayuda del Gobernador Weretilneck con su equipo y el Municipio de Cipolletti, no hubiésemos podido lograr esto, ante un contexto de tanta necesidad”.

Reconstrucción del Centro Comunitario Don Bosco

En el marco del programa "Junto al Municipio Construyendo Provincia", el gobernador Weretilneck entregó al intendente Buteler un aporte de $50 millones, destinado a garantizar la continuidad de la obra del nuevo Centro Comunitario del barrio Don Bosco, que reemplazará al edificio anterior destruido por un incendio.

El monto total de la obra supera los $441 millones, y su realización representa una significativa recuperación para los vecinos y vecinas del barrio, que contarán nuevamente con un espacio para el encuentro, la contención social y el desarrollo comunitario.