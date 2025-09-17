Con el bono VMOS, Río Negro construye mejores escuelas para 800 estudiantes

El gobierno de Río Negro anunció nuevas escuelas con fondos provenientes del bono por la construcción del oleoducto VMOS.

Los fondos del Bono VMOS se transformarán en obras educativas que cambiarán la vida de más de 800 estudiantes y decenas de trabajadores de la educación. En El Bolsón y Bariloche se construirán y ampliarán tres escuelas: el CET 36, la ESRN 162 y la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6, que sumarán espacios modernos y adecuados para enseñar y aprender mejor.

El Bono VMOS surge del acuerdo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Sur. Se trata de una política de Estado: convertir los recursos del petróleo en igualdad de oportunidades , garantizando escuelas cerca de las familias, con condiciones que fortalecen la calidad educativa y el trabajo docente.

“ Lo que estamos haciendo es cumplir lo prometido: transformar el bono petrolero en igualdad de oportunidades , en más calidad educativa y en mejores condiciones para el futuro de los jóvenes rionegrinos”, afirmó Weretilneck.

La Secretaria de Educación, Silvia Arza, subrayó que “estas obras impactan directamente en el ambiente de aprendizaje de nuestros estudiantes”.

La funcionaria destacó además la importancia del nuevo edificio del CET 36, “que permitirá desarrollar la educación técnica con espacios adecuados, vinculando a los jóvenes con el sector productivo de la provincia”.

escuela bariloche

Sobre la ESRN 162, explicó que “esta obra dará respuesta a una demanda histórica del oeste de Bariloche, permitiendo que las familias no tengan que trasladarse grandes distancias para acceder a la secundaria”. Y respecto a la Laboral 6, señaló que “la ampliación posibilitará que la modalidad desarrolle sus actividades en mejores condiciones, con talleres adaptados a las necesidades de cada estudiante”.

Estas escuelas son un ejemplo concreto de cómo Río Negro convierte el bono petrolero en infraestructura que mejora el presente y abre futuro a los jóvenes de la provincia.