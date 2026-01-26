Cipolletti amplía el alumbrado LED: estos son los barrios que cambiarán su luminaria

Desde el municipio confirmaron el recambio de alumbrado en distintos barrios de la ciudad. Los trabajos se llevarán a cabo esta semana.

Este lunes, el municipio de Cipolletti confirmó nuevas obras para la ciudad. Además de la licitación para la pavimentación de más de 100 cuadras , el gobierno local anunció el recambio de alumbrado en distintos barrios .

En ese contexto, informaron que esta semana continuarán con la obra de "Alumbrado calles rurales A0, A1, A6-Bis y A8". Este proyecto beneficiará a familias de los barrios Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer, Valle Azul, y el ingreso al Colegio Sunrise.

Además, adelantaron que se avanza con el recambio led entre calles Arenales, La Esmeralda, Naciones Unidas e Illia (barrio Villarino). Y se iniciarán tareas de bases en calle Gral. Paz entre Toschi y Maipú.

Más luces led en Cipolletti

A partir de estas nuevas obras, desde el gobierno de Cipolletti destacaron que habrá "más seguridad para los vecinos y mayor eficiencia en el consumo eléctrico".

Además, el Departamento de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras Públicas informó que se avanzó sobre la mejora de alumbrado de las ciclovías de Gral. Paz y Vélez Sarsfield. Mientras que en la Isla Jordán se ejecutaron mejoras que "permitirán el disfrute de los vecinos y el mejor desarrollo de las actividades en el sector", remarcaron.

También, aseguraron que se finalizó la mejora de la luminaria sobre la ciclovía de Alem, desde Kennedy hacia Circunvalación, incluyendo el tramo comprendido por calle Mosconi.

"Importantes mejoras para el disfrute de los espacios públicos y la seguridad de los vecinos", concluyeron.

Buteler anunció la pavimentación de 100 cuadras en Cipolletti

El intendente Rodrigo Buteler anunció que el Municipio de Cipolletti licitará 100 nuevas cuadras de asfalto en diferentes sectores de la ciudad, para el presente año. Se suman al Plan en ejecución de 214 cuadras de asfalto, y a 50 más que ya se habían.

De esta manera serán más de 350 nuevas cuadras de asfalto en el 2026. Se trata de una importante apuesta a mejorar la infraestructura vial de la ciudad, beneficiando tanto a barrios consolidados como a sectores en expansión.

El intendente destacó que “más de 350 cuadras asfaltándose con presupuesto pura y exclusivamente municipal, gracias a los contribuyentes y a la eficiencia en el uso de los recursos de la Muni”.

En ese sentido, Buteler agregó: “Estamos trabajando en el asfalto de calle México, se preparan los vecinos de Teniente Ibáñez entre Nahuel Huapi y calle Confluencia, dónde iniciará el movimiento de suelo”.

Dichos trabajos son llevados a cabo en el marco del “Plan de Pavimento 214 cuadras- 1° etapa”, que contempla la ejecución de las primeras 104 cuadras.