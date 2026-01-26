Rodrigo Buteler anunció otras 100 cuadras de asfalto en Cipolletti

El intendente Rodrigo Buteler anunció la licitación de 100 cuadras de pavimento que se concretarán durante el año.

Comienza la primera etapa del plan de asfalto 2026 en Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler anunció que el Municipio de Cipolletti licitará 100 nuevas cuadras de asfalto en diferentes sectores de la ciudad, para el presente año. Se suman al Plan en ejecución de 214 cuadras de asfalto, y a 50 más que ya se habían.

De esta manera serán más de 350 nuevas cuadras de asfalto en el 2026 . Se trata de una importante apuesta a mejorar la infraestructura vial de la ciudad, beneficiando tanto a barrios consolidados como a sectores en expansión.

Buteler al respecto destacó: “Más de 350 cuadras asfaltándose con presupuesto pura y exclusivamente municipal, gracias a los contribuyentes y a la eficiencia en el uso de los recursos de la Muni”.

El intendente municipal además agregó que: “Estamos trabajando en el asfalto de calle México, se preparan los vecinos de Teniente Ibáñez entre Nahuel Huapi y calle Confluencia, dónde iniciará el movimiento de suelo”.

Dichos trabajos son llevados a cabo en el marco del “Plan de Pavimento 214 cuadras- 1° etapa”, que contempla la ejecución de las primeras 104 cuadras.

Rodrigo Buteler LU19

Se solicita a los vecinos y transeúntes tomar las precauciones necesarias y estar atentos a las indicaciones de los trabajadores y señalización en la zona.

La primera etapa del asfalto

El área a ejecutar durante la Primera Etapa del Plan de Asfalto comprende las siguientes calles:

-Río Negro, entre calles González Larrosa y Presidente Arturo Illia;

-Chile, entre calles Don Bosco y Juan Domingo Perón;

-Nahuel Huapi, entre calles Maestro Espinosa y Nicaragua;

-Venezuela, entre calles Castello y Naciones Unidas;

-Distrito Vecinal sector sur-oeste.

La primera etapa del Plan de Pavimento constó con un presupuesto oficial de: $4.385.016.000,00 y un plazo de ejecución de obra de 13 meses.

El presupuesto 2026 enfocado en obras, más infraestructura y más calidad de vida para los vecinos

"Es un gran paso en la mejora de la infraestructura urbana y una de las mayores demandas de los vecinos, que marcará un hito en la transformación del tránsito y la movilidad en la ciudad", afirmaron desde el Municipio.