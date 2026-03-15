Trasladaron de urgencia al intendente de Jacobacci al Alto Valle y lo operaron en Cipolletti

José Antonio Mellado fue derivado de urgencia desde Jacobacci tras sufrir un problema cardíaco. Desde el municipio dieron detalles tras su operación en Cipolletti.

El intendente de Jacobacci fue trasladado de urgencia a Cipolletti para ser intervenido quirúrgicamente.

Momentos de preocupación se vivieron este sábado en Ingeniero Jacobacci cuando el intendente José Antonio Mellado sufrió una afección cardíaca que obligó a su traslado urgente al Alto Valle , donde finalmente debió ser intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Cipolletti .

Según informaron, el jefe comunal fue atendido en primera instancia en el hospital Dr. Rogelio Cortizo de Jacobacci, donde el equipo médico realizó una evaluación inicial tras detectar el cuadro cardíaco.

Ante la necesidad de estudios y tratamiento de mayor complejidad, los profesionales resolvieron derivarlo de inmediato a Leben Salud - Fundación Médica , en Cipolletti, donde quedó internado bajo seguimiento especializado.

Ya en el centro de salud del Alto Valle, los médicos le realizaron una angioplastia con colocación de un stent coronario, una intervención utilizada para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias del corazón.

El comunicado oficial de la Municipalidad de Jacobacci

A través de un comunicado oficial, el Municipio de Ingeniero Jacobacci informó que el intendente se encuentra estable y evolucionando favorablemente luego del procedimiento.

Desde el Ejecutivo municipal también agradecieron las numerosas muestras de apoyo y preocupación que llegaron desde distintos puntos de la provincia tras conocerse la noticia.

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Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se difunda un nuevo parte médico que informe sobre la evolución de Mellado y los pasos a seguir en su recuperación, que por el momento continuará en Cipolletti.

En ese sentido, remarcaron que "El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, se recupera favorablemente luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en la Fundación Río Negro".

Sobre el hecho que padeció, detallaron que "el pasado sábado por la mañana, el jefe comunal sufrió un cuadro cardíaco en su domicilio, por lo que debió recibir atención médica. En la institución se le realizó una angioplastia y la colocación de un stent coronario". Y concluyeron: "El intendente evoluciona favorablemente y en los próximos días recibirá el alta médica".