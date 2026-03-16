"Él quiere verme destruida": Grave denuncia de violencia familiar en el Alto Valle

Una mujer denunció a su ex pareja y padre de su hijo por insultos, hostigamiento y agresiones físicas. La Justicia de Paz dispuso medidas para protegerla.

Una vecina de Cinco Saltos denunció ser víctima de violencia de género y pidió que la protejan de su ex pareja.

Un grave caso de violencia familiar denunció una mujer contra su ex pareja . La presentación la formalizó el 22 de febrero último en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos en el marco de lo que establece la Ley 3040 .

La víctima relató, tanto en la sede policial y luego lo ratificó en el Juzgado de Paz donde la causa fue elevada, que sufrió episodios de hostilidad por parte del hombre , identificado con las siglas DES.

Sostuvo que estuvieron en pareja durante cinco años y que tienen un hijo , pero que se separaron porque “él es una persona que la mayor parte de la relación ejerció violencia psicológica y económica , actitud que aún continúa”.

"Él sigue con esto de agredirme en forma verbal, diciéndome cosas muy dolorosas... Creo que él quiere verme destruida, yo estoy sola con nuestro hijo en la casa, no me está ayudando con los gastos, me cortaron la luz, me están por cortar el gas... me dice que soy una vaga de m., ... se mete en mis redes sociales y me cuestiona a quien veo o tengo en las redes, me denigra por mi físico ( ) y hace comentarios respecto a mi cuerpo, no entiendo por qué sigue así, me sigue hostigando”, detalló.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 3 El juez de Paz de Cinco Saltos dispuso medidas cautelares para proteger a la mujer que denunció a un hombre por violencia. Archivo

Pero en otro momento de la audiencia la mujer mencionó que también sufrió agresiones físicas, en tanto que recordó una situación familiar muy dolorosa que atravesaron (no se dan precisiones), en la que DES la culpa a ella.

Además, destaco que el hombre habría ejercido un “control y hostigamiento”, al punto que habría intervenido las cámaras de seguridad que la denunciante dice tener instaladas en su vivienda, como así también al hackeo de sus redes sociales.

También advirtió que el sujeto tiene “antecedentes penales por presuntas agresiones físicas a terceros (desfiguración de rostro)”.

Señales de alarma en su declaración

Ante los hechos descriptos por la mujer, el juez de Paz Enzo Espejo indicó que se advertían "indicadores de riesgo", es decir "señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género que pudiera estar padeciendo...".

Por esa razón dispuso tomar medidas para resguardarla por el lapso de 90 días, que se pueden prorrogar. Por empezar le ordenó a DES la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de su casa, como también en los lugares donde transite o se encuentre. Tampoco debe hostigarla, molestarla ni agraviarla, ya sea en forma personal como por llamados telefónicos, mensajes de texto o mediante el uso de redes sociales.

La resolución aclara que en caso de incumplimiento le iniciarán una causa por desobediencia a una orden judicial con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

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En tanto, el magistrado mandó a DES a realizar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos que aborden la temática de la prevención y erradicación de la violencia familiar, que le permitan asumir su “responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

Le indicó que concurra “de manera inmediata” al servicio de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos u otro centro de salud de similares características. También dispuso atención médica o psicológica para la mujer y le sugirió también el hospital local.

La causa judicial tendrá continuidad en el Juzgado de Familia de turno de Cipolletti, donde Espejo envió las actuaciones. En esa instancia deberán asistir con un abogado o en caso de dificultad económica solicitar acompañamiento legal gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes.