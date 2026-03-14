Un allanamiento por amenazas a una mujer derivó en impactante hallazgo

La policía intervino tras la denuncia de una mujer que era acosada cuando llevaba a su hijo al colegio. En el operativo encontraron más de lo que buscaban.

Personal policial de la Comisaría 40° de Chichinales realizó un allanamiento en el marco de una causa por amenazas calificadas a una mujer, que permitió descubrir una importante plantación de marihuana y un "arsenal" de armas. El exitoso operativo derivó en el secuestro de 32 plantas de cannabis , un rifle calibre 22, cargadores, municiones, una balanza y un equipo de comunicación con frecuencia policial.

La causa se originó tras la denuncia de una joven de 22 años , quien manifestó que mientras llevaba a su hija a la escuela fue interceptada por un hombre conocido que circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa negro, quien le exhibió un revólver y la amenazó de muerte antes de retirarse del lugar.

Con intervención de la Fiscalía se solicitó y otorgó una orden de allanamiento para el domicilio del presunto agresor. Durante el procedimiento también trabajó el Gabinete de Criminalística.

Ante el hallazgo de las plantas de cannabis se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso la participación de Toxicomanía de Villa Regina.

allanamiento (1) Hasta la policía se sorprendió al hallar una plantación de marihuana y armas en el lugar.

El Cannabis Fest llega a la Isla Jordán

Este sábado 14 de marzo, la Isla Jordán será escenario de la tercera edición del Cannabis Fest Cipolletti. Un evento que propone abrir el debate sobre los beneficios del uso medicinal del cannabis y difundir los conocimientos en torno al consumo de marihuana desde una perspectiva educativa y cultural.

La actividad comenzará a las 18:30 y desde las 19 se llevarán adelante diferentes talleres y charlas, en paralelo habrá presentaciones musicales en vivo con el show de Vuela Reggae, Gise V, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.

cannabis fest

Sil Bonet, titular de la asociación “Podemos Ser Mejores”, explicó que el objetivo del encuentro es acercar información confiable a la comunidad y seguir visibilizando el uso medicinal de la planta. “La idea es poder compartir saberes y que quienes todavía no están en este mundo puedan introducirse y conocer más sobre el cannabis”, señaló.

Entre las actividades previstas habrá talleres de iniciación al cultivo y manejo de suelos, además de espacios de formación sobre el marco legal vigente en Argentina. En ese sentido, la abogada Gisela Moreira brindará una charla sobre la legislación actual vinculada al cannabis y el funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que regula el cultivo con fines medicinales.

Según explicó Sil Bonet, el festival también busca generar un espacio de diálogo para avanzar en la discusión sobre otros usos de la planta. “Hoy tenemos un marco regulatorio para el cannabis medicinal, pero también existen debates sobre el uso recreativo o gastronómico. Creemos que es importante empezar a hablar de estos temas”, expresó.

La iniciativa contará con la proyección del documental "Mujeres Cannábicas del Sur"

El evento contará además con espectáculos musicales con bandas y solistas, la proyección de un capítulo de la serie documental “Armando la Historia, Mujeres Cannábicas del Sur”, y la participación de la doctora Carmen Segons, junto al equipo de producción de Mi Loca Producciones.