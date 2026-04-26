Amenazas en escuelas: Allanaron una vivienda y se llevaron celulares

La Policía confirmó que se realizó un allanamiento para buscar pruebas sobre una de las amenazas en escuelas de Río Negro. Dónde fue y qué se llevaron.

Las amenazas en escuelas no paran. La Policía allanó la casa de un estudiante.

Las amenazas de tiroteos en escuelas no paran. En su mayoría, están vinculadas a retos virales de redes sociales, que los estudiantes realizan por considerarlos bromas. Educación dispuso un protocolo que contempla medidas preventivas y espacios de debate y reflexión posteriores a la aparición de las pintadas. En paralelo, también comenzaron a realizarse allanamientos e intervenciones de la Policía contra los autores.

Educación confirmó más de 130 amenazas y la cifra continúa aumentando. En todas las escuelas primarias y secundarias involucradas hubo reuniones de padres en las que se recalcó que la intervención escolar está apuntada a "la prevención y la reflexión" y no a determinar "quién fue".

Sin embargo, todas las amenazas son denunciadas ante la Policía y la Justicia . Y hubo casos puntuales en las que trascendió quién fue el presunto autor , por lo que la investigación derivó en acciones concretas. En Cipolletti , una alumna de la Escuela 338 fue señalada por compañeros y terminó admitiendo que fue ella quién escribió la amenaza de un tiroteo en un baño. Su madre fue convocada a la institución y al mismo tiempo, llegó la Policía.

Allanamiento por amenazas en una escuela

En otro caso, personal de la Subcomisaría 70 de la Colonia Juliá y Echarren hizo un valioso aporte a la Justicia con el secuestro de teléfonos celulares y computadoras personales, en el marco de un allanamiento derivado de la investigación iniciada tras la aparición de una escritura con formato de amenaza en un establecimiento educativo de la jurisdicción.

El allanamiento, realizado por personal de la Subcomisaría y del Gabinete de Criminalística, tuvo lugar el viernes en horas del mediodía en una vivienda de la Colonia, pero fue informado por la Policía este domingo 26.

El hecho había sido denunciado por autoridades de la escuela el pasado miércoles, tras el hallazgo de una leyenda en un sector del establecimiento educativo y que abrió una instancia investigativa.

colegio técnico (1) En Colonia Juliá y Echarren hay dos escuelas: una primaria y un colegio técnico.

Desde el mismo momento en que se radicó la denuncia, personal policial se abocó a trabajar para esclarecer el hecho y poder determinar quién o quienes pudieran ser los autores del mismo.

Siguiendo directivas de la autoridad judicial competente, el viernes se ordenó el allanamiento de una vivienda, y se dispuso el secuestro de celulares y computadoras y serán sometidos a peritajes informáticos por el Poder Judicial. Se presume que pudieron ser utilizados para difundir imágenes de la amenaza.

Dónde queda Colonia Juliá y Echarren, el lugar de la amenaza

Colonia Juliá y Echarren tiene más de 100 años. Es una colonia rural ubicada a unos 10 kilómetros de Río Colorado surgida de la mano de la creación del sistema de riego. Forrajes, ganadería, frutas y hortalizas son el eje de la economía del lugar, conocido como "la puerta e ingreso a la Patagonia".

En el lugar viven unos dos mil habitantes y hay dos colegios: la Escuela de Jornada Extendida 46 y el CET 24. La Policía no confirmó en cuál de las instituciones apareció una de las más de 130 amenazas de tiroteos que se registraron en colegios de Río Negro en menos de una semana.