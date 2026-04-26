Adunc tiene nueva conducción y anunció una marcha universitaria

El gremio de docentes universitarios exige que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario. El Gobierno recurrió a la Corte Suprema para no pagar.

Francisco Garrido asumió como nuevo secretario general de Adunc , en un contexto que calificó como “sumamente crítico” para el sistema universitario nacional . Según explicó, las universidades enfrentan un fuerte ajuste presupuestario , con una deuda que ronda los 2,5 billones de pesos por parte del Estado nacional y una pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes cercana al 40%.

“Las universidades están funcionando prácticamente por inercia. Hay una situación muy compleja, con docentes que incluso dejan sus cargos después de años de formación”, advirtió. En la Universidad Nacional del Comahue, por ejemplo, solo una facultad (Agrarias) perdió más de 100 docentes .

En este escenario, ADUNC confirmó su adhesión a una semana de paro nacional convocada por la federación CONADU Histórica , junto con la realización de clases públicas y distintas acciones de visibilización en la región. Además, anticiparon su participación en la Marcha Federal Universitari a prevista para el 12 de mayo.

ADUNC EN LUCHA 3

El eje central del reclamo es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso y aún no aplicada por el Gobierno nacional. “Es una ley aprobada con amplio respaldo, incluso tras el rechazo de un veto. Sin embargo, el Ejecutivo se niega a implementarla y eso agrava la crisis”, explicó.

Garrido también cuestionó la decisión del Gobierno de recurrir a la Corte Suprema para dilatar su aplicación. “Más allá de las maniobras judiciales, la ley sigue vigente y debe cumplirse. No hay suspensión. Por eso vamos a seguir reclamando en todos los ámbitos, tanto en la calle como en la Justicia”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente remarcó que el principal objetivo del sector es lograr un fuerte respaldo social. “Nuestra apuesta es que la sociedad vuelva a expresar claramente su apoyo a la universidad pública. Esa presión puede ser clave para revertir esta situación”, concluyó.

Elecciones en Adunc

El gremio que nuclea a docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, tras imponerse en las elecciones con el 74% de los votos frente al 26% de la lista opositora. La nueva conducción, que tendrá mandato por dos años, plantea una continuidad del trabajo sindical que venía desarrollando la gestión anterior encabezada por Silvia Brouchoud.

“Fue una buena elección, con mayor participación docente, y entendemos que hay una ratificación del rumbo que veníamos sosteniendo”, señaló Garrido en diálogo con LU19.