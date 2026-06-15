Quién es la víctima fatal del choque frontal sobre la Ruta 7 y 69

El brutal accidente entre una camioneta de pasajeros y una moto terminó en tragedia este domingo. Provocó un gran operativo policial y el tránsito estuvo totalmente interrumpido.

El motociclista perdió la vida en el trágico choque de frente en la Ruta 69.

Un trágico accidente conmocionó a la región este domingo, luego de registrarse un fuerte choque sobre la Ruta Provincial 69 , en el tramo que conecta Villa Manzano con San Isidro, en jurisdicción de Campo Grande. El siniestro fue protagonizado por una camioneta tipo traffic destinada al transporte de trabajadores petroleros de la empresa Aesa y una motocicleta . Producto del fuerte impacto, la persona que viajaba a bordo de la moto, murió en el lugar.

Según la información preliminar, se conoció la identidad de la víctima fatal del incidente vial. Se trata de Víctor Hernández de 23 años , el joven residía en la zona de chacras conocida como Marengo, en Barda del Medio.

El incidente tuvo lugar ayer domingo, cerca de las 18.30 horas, a la altura de un centro logístico de la empresa OPS, en el kilómetro 2 de la ruta que comunica la Colonia de Campo Grande con San Patricio del Chañar y el área petrolera.

Según la información brindada por testigos del siniestro, la moto intentó realizar un sobrepaso que no logró finalizar. La motocicleta invadió el carril izquierdo y se encontró de frente a la camioneta Ford Transit de la empresa Aesa que circulaba en sentido contrario. La maniobra provocó un fuerte golpe en el sector frontal izquierdo, lo que provocó la muerte del motociclista.

accidente ruta 69 Según la información preliminar, el motociclista habría intentado sobrepasar a un vehículo y se encontró de frente con la camioneta.

Importante operativo y tránsito completamente cortado

La prueba de alcoholemia del conductor de la camioneta de traslado de pasajeros dio negativo, es decir cero litros de alcohol en sangre. En la causa interviene el fiscal de Cinco Saltos, quien dispuso el inicio de las actuaciones por el delito de Muerte en accidente de tránsito.

accidente ruta 69 5 El joven de 23 años falleció en el lugar.

Por esta razón, trabajaron efectivos de Tránsito de Labrador y Barda del Medio, la Agencia de Seguridad Vial, Bomberos, efectivos de la Comisaría Nº44 y el gabinete de Criminalística, quienes realizaron las pericias en el lugar y recolectaron pruebas para establecer eventuales responsabilidades en el trágico choque.

accidente ruta 69 4 Interviene Fiscalía de Cinco Saltos, quien ya ordenó las primeras diligencias.

Mientras se desarrollaban las tareas, el tránsito permaneció totalmente interrumpido sobre Ruta 69, por eso solicitaron a los automovilistas evitar circular por el sector y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.