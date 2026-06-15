Descubren misteriosas huellas en una ciudad rionegrina: el alerta de los vecinos

Un residente registró el rastro fresco de pisadas de un extraño animal en la zona norte de la localidad. El invierno y las nevadas reflejan los cambios de comportamiento de la especie para sobrevivir.

El descubrimiento fue reportado el sábado por la tarde, cuando un vecino realizaba una caminata por la Avenida Bustillo.

Un extraño hallazgo se registró en la zona urbana de Bariloche , un vecino que recorría la zona del Puerto Moreno se encontró con unas llamativas huellas marcadas en el terreno, tras la caída de rocío y nevadas por las bajas temperaturas de la localidad cordillerana.

El descubrimiento fue reportado el sábado por la tarde, cuando un residente realizaba una caminata por la Avenida Bustillo . El hombre identificó una serie de huellas de un animal marcadas en el suelo congelado a unos 500 metros de la Avenida , en el camino de ingreso vecinal al Puerto Moreno.

Con la caída drástica de la temperatura, las intensas heladas y la acumulación de nieve en las zonas más altas de la montaña, al parecer los animales silvestres se ven obligados a modificar drásticamente sus hábitos para sobrevivir, conservar la energía y conseguir alimento.

Confirman que las huellas pertenecen a jabalíes

Por esta razón, el medio local El Cordillerano confirmó que las huellas pertenecen a jabalíes que habitan en los alrededores de la localidad y deben modificar sus rutinas para acceder a comida.

En esta época del año, los jabalíes se encuentran en plena etapa de reproducción. Las piaras quedan conformadas principalmente por las hembras y algunos lechones, mientras que los machos grandes son expulsados y suelen moverse en grupos independientes.

HUELLAS Las bajas temperaturas marcaron las huellas de un extraño animal en Bariloche.

“Las hembras, por lo general, tratan de alimentarse bien para gestar tranquilas y tener buena leche para sus crías”, explicó Martín Abad, médico veterinario y técnico del INTA.

El complejo operativo para atrapar a los animales silvestres

El especialista remarcó que esta especie es sumamente sensible al frío, por eso buscan zonas de vegetación densa para resguardarse de las bajas temperaturas, descansar y garantizar un espacio seguro. Durante las horas diurnas del invierno aprovechan las escasas horas de sol para salir a alimentarse. Mientras que durante la noche, prefieren resguardarse del frío en su espacio para no perder el calor corporal.

HUELLAS FRESCAS La caída de rocío y la acumulación de nieve evidenciaron la presencia de huellas.

En ese sentido, la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro, la Subsecretaría de Planificación y Medio Ambiente de la Municipalidad junto a un grupo de Guardaparques que la Seccional Llao Llao trabajan en un operativo para retirar a los jabalíes de las zonas pobladas o con constante circulación de turistas para protegerlos.

La presencia de jabalíes en el Circuito Chico de Bariloche generó preocupación en las autoridades, quienes delinearon un plan de acción para extraer a los animales instalados en el lugar.

jabalíes Las autoridades confirmaron la captura de cuatro jabalíes adultos.

El plan de acción confirmó la captura de cuatro jabalíes adultos

El operativo se llevó adelante con el método de captura con “jaula trampa”. Primero se realiza un rastreo preventivo para identificar el movimiento de las piaras, seguido de la colocación de cámaras de fototrampeo y un cebado permanente para luego, llevar adelante el armado de las jaulas.

Finalmente, el Subsecretario de Planificación y Medio Ambiente, Alfredo Allen confirmó la captura de cuatro jabalíes adultos que transitaban por la zona. Los animales serán resguardados y trasladados a un área de vegetación intensa, alejados de la zona urbana de Bariloche.