Dolor en Cipolletti: murió Irene González, la referente social que dejó huella en cada barrio

La madrugada de este miércoles golpeó fuerte a la comunidad de Cipolletti . Falleció Irene González , presidenta de la ONG Generando Futuro y una de las voces sociales más firmes y comprometidas de la ciudad.

La noticia fue confirmada por su hijo , Pablo, y rápidamente se multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales. El dolor fue inmediato. También el reconocimiento .

Su nombre estuvo siempre ligado a la ayuda concreta . A las gestiones urgentes. A las puertas que se golpean hasta que se abren.

Irene fue de esas personas que no miraban para otro lado. Incansable, frontal, firme en sus convicciones, dedicó años de trabajo a acompañar a las familias más vulnerables. Su tarea al frente de Generando Futuro fue mucho más que una función institucional: fue presencia, abrazo, alimento y escucha.

Quienes la conocieron la describen como “tierna, respetuosa pero firme, clara, sin pelos en la lengua”. Una mujer que no negociaba cuando se trataba de derechos y necesidades básicas.

El adiós que estremece en redes

Las palabras que comenzaron a circular reflejan la dimensión de su partida: “Irene González deja un vacío inmenso, pero también un legado de compromiso, solidaridad y amor por quienes más lo necesitan. Su vida fue ejemplo de entrega, de fuerza y de convicción”.

Otra despedida resume el sentimiento colectivo: “Hoy descansa una guerrera que jamás bajó los brazos y llevó tranquilidad con sus manos incansables a muchas personas que no tenían esperanzas”.

En cada mensaje aparece la misma imagen: Irene como faro, como sostén, como esa mujer que estaba cuando la urgencia apretaba.

Mucho más que una dirigente

Además de su intensa labor comunitaria, Irene era poeta y escritora. Encontraba en la palabra otra forma de luchar, de denunciar y de abrazar. Su sensibilidad social también quedó plasmada en textos que reflejan su mirada profunda sobre la realidad. Porque su compromiso no era solo acción: era pensamiento, era voz.

Un vacío que se va a notar

“De ella sí se va a notar su ausencia”, escribió una compañera con la que compartió militancia y risas. Y esa frase se repite en cada barrio donde gestionó soluciones, organizó ayudas o acompañó procesos difíciles.

En una ciudad donde las necesidades muchas veces son urgentes, Irene fue puente, fue motor y fue presencia constante.

Hoy Cipolletti despide a una mujer que hizo de la solidaridad una forma de vida. Su partida deja tristeza. Pero también un legado que, como señalan quienes la despiden, seguirá iluminando desde cada gesto que ayudó a sembrar.