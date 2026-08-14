El Tren Patagónico tiene un vagón cargado con insumos médicos y hospitalarios esenciales para los centros de salud de la Costa Atlántica y la Región Sur.

El Tren Patagónico y el Ministerio de Salud coordinan el envío de insumos a hospitales.

Este viernes partirá desde Viedma un vagón del Tren Patagónico con insumos médicos y hospitalarios esenciales para los centros de salud de la Costa Atlántica y la Región Sur. El operativo, impulsado por el Ministerio de Salud de Río Negro junto a la empresa estatal, forma parte del trabajo sostenido durante todo el año para garantizar el abastecimiento en el territorio.

La formación partirá desde la estación de Viedma trasladando un vagón especialmente acondicionado para el transporte de material sanitario, equipamiento de reposición y elementos operativos, asegurando el abastecimiento en tiempo y forma a las distintas localidades del trazado.

La distribución alcanzará de forma directa a los hospitales de San Antonio Oeste, Las Grutas, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

Esta acción conjunta permite optimizar los recursos logísticos del Estado provincial y garantizar la equidad en el acceso a la salud, conectando la capital provincial con el resto de la provincia.

La utilización de la red ferroviaria constituye un canal estratégico para el traslado de grandes volúmenes de carga hospitalaria, reforzando el stock de los establecimientos públicos.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron la constante colaboración del personal de Tren Patagónico para concretar este despliegue, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro con el fortalecimiento continuo del sistema público de salud en todo el territorio provincial.

Provincia sumará 22 plazas críticas y 60 camas al Hospital de Bariloche

El Gobierno de Río Negro completará el equipamiento de los pisos 2 y 3 del Hospital "Dr. Ramón Carrillo" de Bariloche, incorporando 22 nuevas plazas de cuidados críticos y 60 camas de internación, además de equipamiento. La inversión forma parte del financiamiento de US$ 60 millones logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck ante el BID para modernizar la salud pública provincial.

El segundo piso concentrará la nueva área de cuidados críticos, con 14 plazas para adultos y 8 pediátricas. Contará con respiradores para adultos, niños y recién nacidos, 14 monitores multiparamétricos con medición invasiva, 2 generadores de marcapasos transitorios y equipos para diagnóstico y seguimiento permanente de los pacientes.

También se incorporarán un ecógrafo con Doppler transcraneal, ecocardiógrafo, electrocardiógrafo, equipo móvil de rayos, broncoscopio, videolaringoscopio y 10 dispositivos de oxígeno de alto flujo, además de bombas de infusión y equipamiento específico para la atención de situaciones de alta complejidad.

En el tercer piso funcionarán 30 salas de internación con un total de 60 nuevas camas. El sector sumará además 38 monitores multiparamétricos, 26 bombas de infusión y 26 carros de curaciones, junto con todo el mobiliario necesario para su funcionamiento.

Entre ambos pisos se incorporarán 784 unidades de equipamiento y mobiliario, completando áreas centrales de una ampliación que permitirá aumentar de manera significativa la capacidad del hospital más importante de la Zona Andina.

El tren patagónico como pieza fundamental en la provincia

Las 600 toneladas gestionadas por la Provincia para asistir al Municipio de Bariloche, fueron provistas gratuitamente por ALPAT y trasladadas por Tren Patagónico. La articulación entre el Gobierno Provincial y el Municipio permitió concretar el operativo en tiempo récord y disponer rápidamente del recurso.

El Intendente Walter Cortés agradeció el acompañamiento y destacó: "Quiero agradecer al Gobernador por este acompañamiento. Esto nos da previsibilidad para las calles y nos permite estar mejor preparados para los días que vienen".

De esta manera, Río Negro y Bariloche fortalecen el operativo invernal con recursos y logística para atender las condiciones climáticas en los distintos sectores de la ciudad.