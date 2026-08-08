Río Negro recibirá 60 millones de dólares para transformar el sistema público de salud

La provincia recibió la aprobación de un crédito internacional del BID para modernizar hospitales, digitalizar la salud y beneficiar a más de 320.000 personas.

La provincia firmó un acuerdo de crédito internacional con el BID para obras en el sistemas público de salud.

El Gobierno de Río Negro confirmó la aprobación de un crédito internacional de US$ 60 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), destinado a impulsar una transformación integral del sistema público de salud provincial.

El financiamiento permitirá modernizar la infraestructura tecnológica de hospitales y centros de atención primaria, además de conectar los distintos establecimientos sanitarios para facilitar el intercambio seguro de información y mejorar la atención de los pacientes.

La iniciativa alcanzará directamente a más de 320.000 rionegrinos que utilizan la red pública de salud, con especial impacto en aquellas personas que viven en localidades alejadas de los principales centros urbanos de la provincia.

Un crédito destinado íntegramente a la salud

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la aprobación del financiamiento y destacó el respaldo obtenido por parte del organismo internacional para avanzar con el proceso de modernización sanitaria.

"La aprobación de este financiamiento por parte del BID es una enorme muestra de confianza en Río Negro y en el rumbo que hemos elegido para nuestra provincia", sostuvo el mandatario.

Weretilneck remarcó que el acompañamiento internacional se vincula con la planificación y los proyectos impulsados por la Provincia, y consideró que el crédito permitirá avanzar en una transformación de largo plazo.

La operación contempla una inversión de US$ 60 millones financiada en su totalidad por el BID. El crédito tendrá un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR.

El financiamiento se encuadra técnicamente dentro de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) denominada "Transformación Digital en Salud".

Historias clínicas electrónicas y un sistema conectado

Uno de los principales componentes del proyecto será la implementación de historias clínicas electrónicas interoperables, una herramienta que permitirá compartir información médica de manera segura entre hospitales, centros de atención primaria y los distintos niveles del sistema.

De esta manera, los profesionales podrán acceder a antecedentes clínicos relevantes de los pacientes, independientemente del establecimiento donde hayan sido atendidos previamente dentro de la red pública provincial.

La medida apunta a mejorar la continuidad de los tratamientos y evitar que los pacientes deban repetir estudios o trasladar documentación médica entre establecimientos cuando necesiten atención en diferentes localidades.

El proyecto también contempla la incorporación de nuevas tecnologías biomédicas y la creación de un ecosistema integrado de salud digital, con herramientas destinadas tanto a pacientes como a profesionales y equipos de gestión.

Telesalud para las localidades más alejadas

La extensión territorial de Río Negro representa uno de los principales desafíos para garantizar un acceso igualitario a los servicios sanitarios. Por eso, la telesalud tendrá un rol central dentro del programa financiado por el BID.

Las nuevas herramientas permitirán que vecinos de localidades alejadas puedan realizar consultas con especialistas y acceder a seguimientos médicos sin necesidad de trasladarse hasta las ciudades donde se concentran determinados servicios de mayor complejidad.

Además, se desarrollarán portales digitales interactivos para pacientes y profesionales, junto con soluciones complementarias basadas en inteligencia artificial para fortalecer los procesos de diagnóstico y seguimiento.

La representante del Grupo BID en Argentina, Viviana Alva-Hart, sostuvo que la transformación digital constituye una oportunidad para acercar servicios sanitarios de mayor calidad a las personas, sin importar dónde vivan.

"Desde el BID acompañamos a la provincia de Río Negro en la modernización de su sistema de salud, apoyando una agenda que fortalece sus capacidades y amplía el acceso a una atención más oportuna, integrada y centrada en las personas", señaló.

El foco estará puesto en enfermedades prioritarias

La modernización tecnológica también tendrá una aplicación directa sobre la prevención, la detección temprana y el tratamiento de diferentes patologías consideradas prioritarias dentro del sistema sanitario provincial.

Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y distintos tipos de cáncer, con especial atención sobre el cáncer de mama. La digitalización permitirá fortalecer el seguimiento de pacientes y la evaluación de resultados.

En particular, los equipos sanitarios podrán utilizar herramientas de monitoreo digital para realizar un control más focalizado de personas con hipertensión y diabetes, dos enfermedades que requieren seguimiento permanente.

El objetivo es que la información generada por el sistema pueda contribuir a una atención más anticipada y coordinada, fortaleciendo el trabajo de los equipos locales y reduciendo demoras en la detección de determinadas patologías.

MODERNIZAMOS LA SALUD PÚBLICA PARA DAR MEJORES RESPUESTAS



Queremos un sistema de salud más ágil, conectado y seguro para cada rionegrino. Por eso estamos incorporando tecnología que mejora la atención y permite que nuestros hospitales y centros de salud trabajen cada vez más… pic.twitter.com/149I685aau — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 7, 2026

Inclusión digital y accesibilidad

El proyecto también incorporará un componente destinado a garantizar que la transformación tecnológica del sistema sanitario no genere nuevas barreras para quienes tienen dificultades para acceder a herramientas digitales.

Los portales y plataformas que se desarrollen deberán cumplir estándares internacionales de accesibilidad, con el objetivo de facilitar su utilización por parte de personas con discapacidad.

De esta manera, la digitalización no estará limitada únicamente a la incorporación de equipamiento o sistemas informáticos, sino que buscará modificar la forma en que los pacientes interactúan con los servicios públicos de salud.

El programa contempla además el fortalecimiento de los modelos de atención y la gestión del cambio institucional, aspectos considerados necesarios para que las nuevas herramientas puedan incorporarse de manera efectiva al funcionamiento cotidiano.

Más información para planificar el sistema sanitario

Entre los objetivos del financiamiento también aparece la necesidad de mejorar la gestión del sistema mediante el uso de información sanitaria. La Provincia apunta a contar con mayores herramientas para planificar y evaluar sus políticas de salud.

El uso de datos permitirá identificar necesidades, analizar resultados y orientar recursos hacia aquellas áreas donde exista una mayor demanda o donde sea necesario reforzar determinados servicios.

En ese sentido, el proyecto busca avanzar hacia una gestión sanitaria basada en información y planificación, con herramientas que permitan evaluar de manera más precisa los resultados alcanzados.

Weretilneck sostuvo que el acompañamiento del BID "ratifica el rumbo de una provincia que administra con responsabilidad, que planifica a largo plazo y que transforma esos principios en obras e inversiones concretas".