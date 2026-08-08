Alarma en Río Negro: detectan un caso de triquinosis vinculado a la provincia

El brote en Córdoba, que activó la alerta epidemiológica , exige aún mayor atención. El hallazgo ligado a nuestra provincia se produjo en La Pampa.

Un llamado de atención encendió las alarmas sanitarias en la región tras la confirmación de un caso positivo de triquinosis en un jabalí salvaje proveniente del departamento rionegrino de Avellaneda . El hallazgo se produjo durante un análisis de rutina realizado en un evento cinegético en La Pampa y vuelve a poner en foco la importancia del control bromatológico en la caza de animales silvestres.

El diagnóstico positivo se dio a conocer en el marco de un torneo de caza desarrollado el pasado 2 de agosto en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa . Aunque el certamen se llevó a cabo en la vecina provincia, la pieza analizada procedía de campos ubicados en una zona rural de Río Negro .

La confirmación oficial fue brindada por la Mesa Provincial de Zoonosis , luego de que las muestras fueran examinadas mediante la técnica de Digestión Artificial en el laboratorio móvil de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) . Estas unidades móviles participan habitualmente en torneos y jornadas de caza para ofrecer diagnósticos inmediatos a los cazadores, promoviendo la prevención activa antes del procesamiento de la carne.

El peligro silencioso en la fauna silvestre

Este caso reconfirma que el parásito Trichinella continúa circulando activamente en la fauna silvestre de la Patagonia Norte. Expertos en zoonosis advirtieron que los animales infectados no presentan síntomas visibles, aspecto o lesiones evidentes a simple vista, por lo que la apariencia saludable de la pieza cazada no garantiza que sea apta para el consumo.

El cerdo es uno de los animales que provoca la triquinosis.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria grave que se transmite al ser humano mediante el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida -como chacinados, embutidos, salames o cortes frescos- que contengan larvas del parásito. Si bien suele asociarse al cerdo doméstico, especies silvestres como el jabalí, el puma y el peludo son reservorios habituales en la región.

Brote de triquinosis en Córdoba obliga a estar más atentos

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, mediante el Departamento de Zoonosis, confirmó un brote de triquinosis en la localidad de Villa Gutiérrez, en el departamento Ischilín. La alerta epidemiológica se activó tras la notificación emitida por el Hospital Vicente Agüero de Jesús María, institución que detectó 30 personas afectadas a raíz del consumo de chacinados de cerdo de procedencia no establecida.

De la nómina total de infectados, tres pacientes permanecen internados en observación, mientras que los 27 restantes reciben seguimiento médico de manera ambulatoria. Las primeras indagaciones revelaron que los contagios se produjeron en un entorno de vínculos familiares y de amistad, compartiendo alimentos elaborados con carne porcina que no habrían contado con los controles bromatológicos correspondientes.

Recomendaciones fundamentales para la prevención

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias y de zoonosis emitieron una serie de recomendaciones indispensables para cazadores, productores y consumidores: