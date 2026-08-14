La nieve ya se hizo sentir con fuerza en Bariloche y, en medio de ese paisaje bien invernal, se esperan cientos de familias que serán parte de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026.

Arrancó la fiesta de la nieve a todo ritmo y para todos los gustos: Luck Ra, Topa y mucho más

Desde este jueves y hasta el domingo 16 de agosto, la ciudad de Bariloche vivirá una agenda a pura gastronomía, música y espectáculos, con la Bajada de Antorchas, los shows de Luck Ra , Jorge Rojas y Los Auténticos Decadentes , y el cierre con la elección de la Reina Nacional de la Nieve.

En la zona del Centro Cívico comenzarán las actividades desde las 14 horas con deportes lúdicos, chocolate caliente y música para la previa de la presentación de '' Topa '' que comenzará a las 17.30 horas. En tanto, el músico y cantautor Nahuel Pennisi se subirá al escenario a las 19 horas. Respecto del desfile de candidatas a Reina Nacional de la Nieve será a las 20.15 horas y a las 21 horas, se presentará Jorge Rojas .

Para quienes quieran recorrer la feria de colectividades, se informó que estará disponible en calle Mitre desde las 12 horas y la zona de Food Trucks se ubica en cale Independencia. Mantendrán horario y locación durante los tres días.

La Fiesta Nacional de la Nieve 2026 genera enorme expectativa en todo el país. Diario10

El sábado 15 las actividades comenzarán en el Puerto San Carlos con el ''tejetón'' desde las 9 de la mañana.

En tanto, el centro cívico será el punto con mayor concurrencia porque se realizarán las siguientes actividades:

16:00 Carrera de Mozos

18:00 Desfile Náutico sobre el Nahuel Huapi

16:00 a 21:00 Concurso del Pullover

20:00 Desfile de Reinas Invitadas

22:30 Show de Drones

Al caer la noche, la música quedará a cargo de Ángela Leiva quien desde las 19 horas le pondrá ritmo a una noche que terminará cerrando el cuartetero Luck Ra.

Por último, el domingo 16 de agosto, se realizará el ''Concurso de Hacheros'' desde las 12 del mediodía.

El cierre comienza desde las 19 horas con la presentación de Turf. Al terminar, se conocerá quién será la nueva Reina Nacional de la Nieve.

El final llega con una de las bandas argentinas más icónicas si se trata de festejos: Los Auténticos Decadentes.

Sin embargo, allí no termina la fiesta de la ciudad ya que se preparó un Show de Drones que desde las 22.30 horas ofrecerá una postal única del evento más importante de la comarca andina.

Rige la restricción de venta de alcohol para llevar, alrededor del Centro Cívico

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche recuerda que se encuentra vigente la restricción para la venta de bebidas alcohólicas para llevar en un radio de 400 metros alrededor del Centro Cívico, durante el desarrollo de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve.

La disposición no impide el consumo dentro de locales debidamente habilitados, como restaurantes, confiterías, cervecerías y establecimientos similares. También quedan exceptuados los vinos y productos regionales de fabricación local que se comercialicen en envases cerrados en chocolaterías, locales de artesanías y comercios habilitados para ese rubro.