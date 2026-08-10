La Justicia investiga la denuncia de un médico: qué dijeron en el hospital

Un médico cuestionó que una bioquímica firme estudios citológicos en el hospital Francisco López Lima. La Fiscalía analiza la normativa vigente.

La Justicia de Roca investiga la denuncia de un médico contra el hospital.

La Justicia de Río Negro lleva adelante una investigación a raíz de una denuncia presentada por un profesional médico del hospital Francisco López Lima . La presentación cuestiona formalmente la firma de informes citológicos por parte de una bioquímica de la institución.

La existencia de la causa se conoció este viernes a través del portal Literal.ar . Fuentes judiciales confirmaron que la investigación se encuentra en etapa preliminar de análisis.

La causa está a cargo de la fiscal Celeste Benatti , quien requirió al nosocomio la documentación vinculada al hecho. Las autoridades del centro de salud entregaron el material requerido el jueves por la tarde .

Qué dijo el hospital

la denuncia se radicó en los últimos días y la Justicia ya requirió documentación al centro asistencial. La directora del hospital, Susana Marezzi, detalló que la entrega de los documentos se realizó de manera voluntaria, según informó ANR. La Fiscalía evaluará si los hechos constituyen un delito, si corresponde un abordaje administrativo o si no existió ningún tipo de irregularidad.

Uno de los ejes principales de la investigación será determinar cuál es la legislación aplicable y si el accionar cuestionado contaba con el respaldo de la normativa vigente o de disposiciones específicas del Ministerio de Salud.

Diferencias de interpretación sobre las incumbencias

El médico denunciante fundamentó su presentación al sostener que la firma de estos informes por parte de la profesional bioquímica no se encuadra en el marco legal actual. Dicha postura motivó la apertura de la causa en el Ministerio Público Fiscal.

Desde la dirección del nosocomio explicaron que el planteo responde a una diferencia de interpretación sobre las incumbencias para la firma de dichos análisis. Por este motivo, los equipos jurídicos del hospital y del Ministerio de Salud se encuentran analizando la situación.

Por su parte, el Colegio de Bioquímicos de Río Negro emitió un dictamen basado en la Ley Provincial 3338 y normas complementarias del ejercicio profesional. En ese documento, la entidad sostuvo que los bioquímicos se encuentran expresamente habilitados para realizar e informar análisis citológicos.

Sin imputados y en fase de recolección

Por el momento no se registran personas imputadas en el expediente y la investigación se mantiene en una etapa preliminar.

Será el análisis exhaustivo de la documentación entregada y el encuadre legal lo que determine si la Fiscalía avanzará hacia una formulación de cargos, si la controversia debe derivarse al ámbito administrativo o si la causa será archivada.