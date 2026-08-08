Horror y drama en la región: Un vecino lo encontró muerto en el patio

El lamentable episodio tuvo lugar este sábado y generó gran conmoción. Qué se sabe de las causas del deceso.

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el patio de una propiedad privada generó gran conmoción en Allen . El drama movilizó a efectivos policiales, peritos de Criminalística y a las autoridades judiciales de la región.

El trágico suceso se registró minutos antes de las 10 de este sábado, en las inmediaciones de las calles Cuba y México , en el barrio Progreso . Según informaron fuentes judiciales, fue un vecino del sector quien, al salir de su vivienda, advirtió la presencia del cuerpo tendido en el patio y dio aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento del hombre, de aproximadamente 67 años de edad .

La Fiscalía ordenó la autopsia

La Fiscalía de turno asumió la conducción de la causa e instruyó las primeras medidas de rigor. Como medida determinante para el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal ordenó la realización de una autopsia, cuyo informe pericial resultará clave para esclarecer las causas de la muerte y determinar si existió la intervención de terceros o si se trató de un hecho de índole natural.

Tras confirmar el deceso, el sector fue acordonado para posibilitar el trabajo especializado del Gabinete de Criminalística, cuyos agentes recabaron evidencias en el lugar e iniciaron el levantamiento de rastros. Asimismo, los investigadores tomaron declaraciones y testimonios a familiares y vecinos con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la víctima.

Por el momento, no se ha precisado cuánto tiempo llevaba la persona sin vida en la propiedad ni se han oficializado hipótesis sobre lo sucedido.

"Muerte natural"

Con los resultados preliminares de la investigación, fuentes judiciales revelaron a LM Cipolletti que "no hay indicios de criminalidad y todo apunta a una muerte natural" ya que la víctima padecía distintas patologías.