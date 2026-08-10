Salud visual gratuita: el programa Enfocar RN llega a Cipolletti tras atender a miles de rionegrinos
Los consultorios móviles de atención oftalmológica gratuita recorrerán los barrios de Cipolletti tras su paso por la Zona Andina.
El programa provincial Enfocar RN, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano, desembarca en Cipolletti para ofrecer controles de salud visual, diagnósticos y la entrega de anteojos de manera totalmente gratuita.
La iniciativa despliega consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos móviles con el objetivo de reducir las barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso a la salud visual en Río Negro.
Te puede interesar...
El impacto del programa en Río Negro
El esquema de atención está destinado a niñas, niños y adolescentes en edad escolar (de 6 a 18 años), personas mayores de 60 años y personas con discapacidad.
En su reciente recorrido por la Zona Andina, el programa brindó asistencia a más de 2.500 personas y concretó la entrega de 2.292 lentes. Durante esa etapa, las unidades móviles atendieron en El Bolsón, El Foyel, Mallín Ahogado, Costa Azul, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Villa Llanquín y Comallo.
Con estos últimos resultados, el programa alcanza un acumulado de aproximadamente 9.500 personas atendidas y 8.899 anteojos entregados desde su inicio en la provincia, consolidando una política pública orientada a promover la inclusión y la equidad en el acceso a la salud.
Cronograma completo en Cipolletti
La nueva campaña en Cipolletti se extenderá desde el miércoles 12 de agosto hasta el martes 8 de septiembre. Las atenciones se realizarán de 9:00 a 14 horas, únicamente por orden de llegada.
Agosto:
-
12, 13, 14 y 15: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).
17 y 18: Escuela 285 (Barrio Martín Fierro).
19 y 20: Punto Digital (Delegación Municipal Distrito Vecinal Noreste, Domingo Savio y Las Jarillas).
21 y 22: Sindicato de la Fruta (Primeros Pobladores 1150).
24: CPC Costa Norte.
-
25: CPC Costa Sur.
-
26: CPC Labraña.
-
27 y 28: CPC Ferri (La Alianza y Tulipanes).
31: Isla Jordán (Predio de Camioneros, calle Julio Dante Salto).
Septiembre:
-
1 y 2: Centro de Jubilados de Balsa Las Perlas.
-
3: CPC Santa Elena.
-
4 y 5: Gimnasio N° 1 (Mengelle casi Circunvalación-Illia).
7 y 8: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).
A través de esta itinerancia por los barrios, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de acercar prestaciones médicas de calidad a la comunidad, garantizando el derecho a la salud visual en los sectores que más lo necesitan.
Leé más
Tras el temporal, comenzó el operativo intensivo de bacheode calles en Cipolletti
Nadie se salva sola: tres mujeres que transformaron sus historias en una red de oportunidades
-
TAGS
- Cipolletti
- salud
Noticias relacionadas
Lo más leído