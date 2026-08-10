Salud visual gratuita: el programa Enfocar RN llega a Cipolletti tras atender a miles de rionegrinos

Los consultorios móviles de atención oftalmológica gratuita recorrerán los barrios de Cipolletti tras su paso por la Zona Andina.

El programa provincial Enfocar RN , impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano , desembarca en Cipolletti para ofrecer controles de salud visual, diagnósticos y la entrega de anteojos de manera totalmente gratuita.

La iniciativa despliega consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos móviles con el objetivo de reducir las barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso a la salud visual en Río Negro.

El esquema de atención está destinado a niñas, niños y adolescentes en edad escolar (de 6 a 18 años) , personas mayores de 60 años y personas con discapacidad .

En su reciente recorrido por la Zona Andina, el programa brindó asistencia a más de 2.500 personas y concretó la entrega de 2.292 lentes. Durante esa etapa, las unidades móviles atendieron en El Bolsón, El Foyel, Mallín Ahogado, Costa Azul, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Villa Llanquín y Comallo.

Con estos últimos resultados, el programa alcanza un acumulado de aproximadamente 9.500 personas atendidas y 8.899 anteojos entregados desde su inicio en la provincia, consolidando una política pública orientada a promover la inclusión y la equidad en el acceso a la salud.

El programa Enfocar Río Negro llegará esta semana a Cipolletti.

Cronograma completo en Cipolletti

La nueva campaña en Cipolletti se extenderá desde el miércoles 12 de agosto hasta el martes 8 de septiembre. Las atenciones se realizarán de 9:00 a 14 horas, únicamente por orden de llegada.

Agosto:

12, 13, 14 y 15: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

17 y 18: Escuela 285 (Barrio Martín Fierro).

19 y 20: Punto Digital (Delegación Municipal Distrito Vecinal Noreste, Domingo Savio y Las Jarillas).

21 y 22: Sindicato de la Fruta (Primeros Pobladores 1150).

24: CPC Costa Norte.

25: CPC Costa Sur.

26: CPC Labraña.

27 y 28: CPC Ferri (La Alianza y Tulipanes).

31: Isla Jordán (Predio de Camioneros, calle Julio Dante Salto).

Septiembre:

1 y 2: Centro de Jubilados de Balsa Las Perlas.

3: CPC Santa Elena.

4 y 5: Gimnasio N° 1 (Mengelle casi Circunvalación-Illia).

7 y 8: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

A través de esta itinerancia por los barrios, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de acercar prestaciones médicas de calidad a la comunidad, garantizando el derecho a la salud visual en los sectores que más lo necesitan.