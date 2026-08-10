Tras el temporal, comenzó el operativo intensivo de bacheode calles en Cipolletti

Cuatro cuadrillas trabajan en sectores clave para reparar los daños provocados por las lluvias y restablecer el tránsito.

Este lunes 10 de agosto , el Municipio de Cipolletti puso en marcha un operativo intensivo de bacheo en diversos sectores de la ciudad. La medida busca restablecer la transitabilidad y optimizar las condiciones viales tras el temporal de lluvia que afectó a la región.

La secretaría de Obras Públicas coordina el despliegue de cuatro cuadrillas que recorrerán la ciudad calle por calle. Los trabajos priorizan las arterias troncales y se ejecutan con material flexible para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante los deterioros de la calzada.

Durante este lunes, los sectores de intervención comprenden:

Zona Centro y barrio San Pablo .

Zona Este-Oeste : desde Alem hacia Circunvalación (Arturo Illia) .

Zona Norte-Sur : desde Mengelle hacia Naciones Unidas .

Puntos específicos en las calles Arturo Illia, Juan Domingo Perón y Julio D. Salto.

Mantenimiento en calles de tierra y tareas de desagote

El esquema de trabajos contempla también las arterias no pavimentadas. Desde la área de Servicios Públicos informaron que durante el lunes 10 de agosto la maquinaria vial realiza tareas de mantenimiento sobre la calle Perón (cruzando Illia) y en la zona de Lalor.

Estas labores dan continuidad a los trabajos de mejoramiento iniciados durante el fin de semana en los barrios Costa Norte y 2 de Agosto, en los cuales se utilizó maquinaria pesada como parte del plan integral de mantenimiento urbano.

En paralelo, se reforzaron las tareas de evacuación de agua en los sectores más vulnerables mediante el uso de camiones chupadores. Todo el personal y el equipamiento del municipio se encuentran abocados a las tareas posteriores al temporal para garantizar una adecuada circulación vehicular.