El Siarme ya capacitó a 15.000 rionegrinos en primeros auxilios

El programa de emergencia de Río Negro ofrece cursos gratuitos para que los vecinos sepan cómo actuar ante un riesgo de vida.

El Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) alcanzó un hito al formar a más de 15.000 rionegrinas y rionegrinos en conocimientos de primeros auxilios. La iniciativa busca promover el rol del ciudadano como primer respondiente para intervenir con serenidad y proteger la vida antes de la llegada de la ambulancia.

Las instancias de formación brindan herramientas para actuar ante situaciones imprevistas en el hogar, la vía pública o el ámbito laboral. Desde el organismo remarcaron que, ante cualquier hecho de riesgo, el primer paso fundamental es comunicarse de manera inmediata al 911 .

El director del Siarme , Miguel Ledesma , destacó la trascendencia del alcance logrado en el territorio provincial. “Llevamos más de 15.000 personas capacitadas en toda la provincia, lo que nos convierte en líderes en formación de primeros auxilios ”, señaló. A su vez, recordó que estas capacitaciones son “gratuitas y están avaladas por el Ministerio de Salud de la Provincia, con profesionales expertos en emergencia y urgencia”.

El Siarme ya capacitó a 15 mil personas en primeros auxilios.

Minutos clave y fortalecimiento del sistema de salud

A través de la enseñanza de protocolos básicos y herramientas esenciales de socorrismo, la comunidad aprende a desenvolverse en los primeros minutos de una emergencia, los cuales resultan determinantes. Saber cómo actuar y activar el sistema médico permite estabilizar cuadros y evitar lesiones secundarias.

Sumado a la labor comunitaria, Ledesma detalló que el Siarme registra “27 capacitaciones intrahospitalarias”, orientadas a reforzar la preparación de los equipos internos de salud.

“Tenemos una mirada global hacia vecinos y vecinas de cada localidad, llevamos adelante una política de Estado impulsada por la Provincia con el foco puesto en que somos formadores de ciudadanos como primeros respondientes, ya sea en la calle o en domicilios ante situaciones de riesgo”, concluyó el funcionario.

Cómo solicitar las capacitaciones del Siarme

Las instituciones u organizaciones interesadas en recibir esta instrucción en sus localidades deben enviar un correo electrónico a [email protected].

En la solicitud se debe consignar los datos de contacto, el nombre de la institución, la localidad donde se dictará la actividad y la cantidad estimada de asistentes. Con esta propuesta, la provincia de Río Negro continúa expandiendo el acceso al socorrismo básico en toda la región.