Cayó un adolescente en Cipolletti: circulaba en una moto robada.

A través de una recorrida preventiva de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) permitió detectar una moto robada hace pocos días.

Un procedimiento de rutina de la Policía de Río Negro culminó con la recuperación de un vehículo sustraído y la demora de un menor de edad en Cipolletti. El operativo fue concretado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en la intersección de las calles José Hernández y La Plata.

Durante las tareas de prevención, los efectivos advirtieron la presencia de una motocicleta Mondial LD 110 MAX que transitaba sin la patente colocada. Ante la irregularidad, procedieron a interceptar el rodado para verificar su documentación. Al ingresar los datos al sistema informático policial, confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría 4° de Cipolletti, con fecha del pasado 31 de julio.

La moto era conducida por un adolescente de 15 años, quien fue trasladado junto con el vehículo a la Subcomisaría 79° para realizar los trámites legales correspondientes, con la intervención de la fiscalía de turno. Debido a su edad y a las circunstancias del hallazgo, el joven quedó vinculado a una causa judicial por el delito de encubrimiento. Tras completarse las actuaciones de rigor, fue entregado a su progenitora, quien fue notificada formalmente de la situación procesal.

En Cinco Saltos: empujaban un cuatriciclo y huyeron al ver a la Policía

El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana, cuando personal de la Comisaría 7° tomó conocimiento de que tres personas empujaban un cuatriciclo de color rojo en inmediaciones de las calles Saavedra e Yrigoyen.

A partir de esa información, los efectivos desplegaron recorridas preventivas por el sector y lograron localizar el rodado sobre calle Gobernador Castello, en el barrio Portal de Las Rosas. Allí observaron a dos hombres encapuchados que lo trasladaban a pie.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar. Uno de ellos fue detenido, mientras que el segundo logró alejarse en dirección a un baldío.

Durante el procedimiento, los efectivos verificaron el cuatriciclo y constataron que tenía una de sus ruedas desinflada, por lo que no se encontraba en condiciones de circular normalmente. Ante la imposibilidad de localizar en ese momento al propietario o damnificado, el vehículo quedó bajo resguardo policial para avanzar en las actuaciones correspondientes.

El hombre fue detenido como parte de la intervención policial y puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la procedencia del cuatriciclo.

Lo buscaban desde 2018 y lo encontraron en Cipolletti

En medio de un patrullaje preventivo, efectivos de la Comisaría 24° de Cipolletti observaron a un hombre que intentó ocultarse al advertir la presencia del personal. Los agentes procedieron a identificarlo y descubrieron que estaba buscado por la Justicia desde hace más de 8 años.

La policía en Cipolletti tuvo intensos trabajos en operativos que terminaron con el secuestro de tres rodados. Estefania Petrella

El requerimiento había sido dispuesto luego de que fuera declarado en rebeldía en diciembre de 2017. La orden de captura fue formalizada mediante un oficio de febrero de 2018, por una causa de violencia de género iniciada años antes.

Una vez confirmado el pedido judicial, el hombre fue detenido y trasladado para quedar a disposición de las autoridades correspondientes. La situación fue comunicada a la Fiscalía de turno para continuar con las actuaciones.